Koronavírus-járvány

Meghaladta az ötezret az elhunytak száma Ukrajnában, telítődnek a kórházak

Az intézmény intenzív osztályán már minden ágy foglalt, lélegeztetőgépeket kellett az intenzíven kívül is működésbe helyezniük, és mentőautók sora várakozik a betegfelvételnél a beszállított koronavírusos páciensekkel. 2020.10.12 14:21 MTI

Meghaladta az ötezret a koronavírus-fertőzés következtében eddig elhunytak száma hétfőre Ukrajnában, eközben egyre telítődnek a kórházak betegekkel, az iskolákban pedig előre hozzák az őszi szünetet.



Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közölt adatok alapján az elmúlt napon 4420 új esettel 265 454-re nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 43 újabb halálos áldozattal 5015-re. Mostanáig 114 410-en gyógyultak fel a Covid-19 betegségből, viszont jelenleg már 146 029 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatóján elmondta, hogy a múlt héten 22 ezer 400 betegnél diagnosztizáltak tüdőgyulladást, ötször többnél, mint július közepén, és a kórházak is egyre telítődnek. Kelet-Ukrajnában a Covid-betegeket ellátó harkivi megyei járványkórház egyik orvosa arról számolt be a Facebookon, hogy az intézmény intenzív osztályán már minden ágy foglalt, lélegeztetőgépeket kellett az intenzíven kívül is működésbe helyezniük, és mentőautók sora várakozik a betegfelvételnél a beszállított koronavírusos páciensekkel.



Szerhij Skarlet oktatási miniszter hétfőn megerősítette: a nap folyamán levélben értesíti az általános és a középiskolákat, hogy az őszi szünetet a tárca október 15-30. közé javasolja előre hozni. A felsőoktatási intézmények ideiglenesen távoktatásra térnek át.



Közben a koronavírussal megfertőződött, 55 éves, cukorbeteg Petro Porosenko volt elnöknek javult az állapota és kiengedték a kórházból - közölte hétfőn pártja, az Európai Szolidaritás sajtószolgálata.