Koronavírus-járvány

Meghalt a Marosvásárhelyi Filharmónia igazgatója, Vasile Cazan

A filharmónia egyik alkalmazottjától elkapta a vírust, majd állapota egyre rosszabbá vált, kapott kezelést, de nem tudták megmenteni az életét. 2020.10.12 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vasárnap hajnalban elhunyt 68 éves korában Vasile Cazan, a Marosvásárhelyi Filharmónia igazgatója, aki megfertőződött koronavírussal - közölte a karmester fia a közösségi médiában.



Iuliu Moldovan, a Maros megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője a román médiának elmondta, hogy Cazan szeptember 29-e óta házi karanténba került, miután a filharmónia egyik alkalmazottjától elkapta a vírust, majd állapota egyre rosszabbá vált, kapott kezelést, de nem tudták megmenteni az életét. Az intézmény öt alkalmazottja jelenleg is fertőzött.



Vasile Cazan Marosvásárhelyen született 1952-ben. Zenei képzését nyolcéves korában kezdte szülővárosában, hegedűt, brácsát és zongorát tanult. A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián végzett, ahol Dorin Pop és Florentin Mihaescu diákjaként tanult kórusvezetést. Később Bukarestben tökéletesítette tudását, 1996 és 1998 között zenekari karmester tanfolyamokon vett részt New York-ban Halász László karmester mellett, a Julliard Konzervatóriumban.



1990 óta a volt Marosvásárhelyi Filharmónia Vegyeskarának a karmestere, 1996 őszétől az intézmény művészeti titkára, majd 1998-tól az intézmény igazgatója. A magyarul is beszélő igazgató sokat tett a marosvásárhelyi román és magyar etnikai egyensúly megőrzése érdekében, igazgatói kinevezése után a filharmónia megőrizte a nyilvános kétnyelvű kommunikációját.