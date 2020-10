Koronavírus-járvány

Zeman: Csehország nem engedheti meg magának a gazdaság újbóli leállítását

Csehország nem engedheti meg magának, hogy még egyszer leállítsa gazdaságát - jelentette ki a cseh államfő abban az interjúban, amelyet szombaton közült a Mladá Fronta Dnes című cseh napilap.



Milos Zeman közölte: egyetért Roma Prymula egészségügyi miniszterrel abban, hogy a koronavírus-járvány elleni óvintézkedéseket elsősorban a szabadidős tevékenység területén kell meghozni, amely közvetlenül nem érinti a gazdaságot.



"Egy második leállást, ahogy az tavasszal a járvány kezdetén történt, a cseh gazdaság nem élne túl" - vélte az államfő.



Csehországban hétfőtől két hétre több szigorú óvintézkedés lép életbe, amelyek éppen a szabadidős tevékenységet, a sport-, illetve a kulturális életet korlátozzák, állítják le. Az intézkedéseket az ellenzék is támogatja, de azzal a kikötéssel, hogy a veszély elmúltával el kell számoltatni a kormányt.



Andrej Babis miniszterelnök pénteken a közszolgálati televízióban az intézkedések következetes betartására szólította fel a lakosságot, és kijelentette: "korábban kizártam a gazdaság tavaszihoz hasonló leállítását, de ha nem leszünk következetesek, most ez is bekövetkezhet".



Az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton megjelent legfrissebb kimutatások szerint pénteken Csehországban minden eddiginél sokkal több, 8618 új fertőzést találtak. Ez háromezerrel haladja mega az eddigi rekordot.



A kórházakban 412 embert kezelnek a halottak száma péntek estig 905-re emelkedett.