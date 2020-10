Koronavírus

Szükségállapotot vezet be a spanyol kormány kilenc városban a madridi tartományban

Az intézkedésre azért van szükség, mert a madridi tartomány felsőbírósága csütörtöki határozatában nem hagyta jóvá a szabad mozgás korlátozásáról szóló, múlt héten kiadott rendeletet. 2020.10.09 17:02 MTI

Szükségállapotot vezet be a spanyol kormány kilenc városban a madridi tartományban a következő 15 napban, hogy megfékezze a koronavírus-fertőzés terjedését - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kabinet pénteki rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatón.



Salvador Illa indoklása szerint az intézkedésre azért van szükség, mert a madridi tartomány felsőbírósága (TSJM) csütörtöki határozatában nem hagyta jóvá a szabad mozgás korlátozásáról szóló, múlt héten kiadott rendeletet.



A szükségállapot elrendelése jogalapot ad arra, hogy végre lehessen hajtani ezt az intézkedést - hangsúlyozta.



A tárcavezető felidézte: azokon a területeket lépnek életbe a tilalmak, ahol százezer lakosonként legkevesebb ötszáz koronavírus-fertőzést jelentenek, az elvégzett tesztek több mint 10 százaléka lesz pozitív, valamint az intenzív osztályok telítettsége tartományi szinten meghaladja a 35 százalékot.



Az intézkedések kilenc várost érintenek a régióban, ezek: Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla és Torrejón de Ardoz.



A felsorolt városokba csak meghatározott indokkal lehet be- illetve kijutni, ilyen például a munkavégzés, az oktatás, az orvosi ellátás. A kereskedelmi és vendéglátó egységek a befogadóképesség feléig fogadhatnak vásárlókat, vendégeket, továbbá rövidített nyitvatartással működhetnek.



"A számok magukért beszélnek" - jegyezte meg Salvador Illa felsorolva, hogy a tartomány 286 egészségügyi körzetének 60 százalékában 500 felett van a százezer lakosra jutó esetszám. A kórházakban több mint háromezer Covid-beteget kezelnek, egy hét alatt pedig 63-an hunytak el a régióban.



Több európai fővárost is példaként említett, ahol már alacsonyabb fertőzési rátánál szigorúbb intézkedéseket vezettek be.



Salvador Illa szerint a tartományi autonóm kormány nem cselekedett kellő időben, de - mint mondta - "a türelemnek is van határa", a központ kormánynak lépnie kellett a madridiak egészségének védelmében, valamint, hogy megakadályozza a vírus továbbterjedését más országrészekre.



Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter a sajtótájékoztatón bejelentette: hétezer rendfenntartó vethető be az intézkedések betartásának ellenőrzésére a közutakon és a tömegközlekedésben. A különböző egységek munkájának összehangolására koordinációs központot hoznak létre.



A miniszterek bejelentését megelőzően Enrique Ruiz Escudero, a madridi tartomány egészségügyi tanácsosa sajtótájékoztatón elmondta: a csütörtöki bírósági döntés után tájékoztatták a központi kormányt saját járványkezelési tervükről, amellyel teljes városok lezárása helyett csak abban az 51 egészségügyi körzetben vezettek volna be korlátozásokat, ahol a legmagasabb a fertőzöttek aránya.

Korábban már elkezdték ezt alkalmazni 45 körzetben, ahol ennek hatására csökkenni kezdett a fertőzöttek, a kórházba kerülők száma is - tette hozzá.



A szakpolitikus szerint épp ezért nehéz megérteni a szükségállapot bevezetését, amelyet szerinte a központi kormány már napokkal ezelőtt eldöntött, mert nem hagyott számukra mozgásteret a párbeszédre.



A központi szocialista és a tartományi konzervatív kormány között másfél hete alakult ki nyilvános nézetkülönbség arról, hogy milyen intézkedésekkel kellene megfékezni az ország többi térségéhez képest nagyobb esetszámokat mutató régióban a vírus terjedését.



A tartományi vezetés elutasította és gazdasági katasztrófának minősítette a teljes lezárásának lehetőségét, ragaszkodva saját járványügyi elképzeléseihez, amelyek hatékonyságát viszont a központi kormány megkérdőjelezte.



Így lépett életbe múlt pénteken az a miniszteri rendelet, amely egységes járványügyi kritériumokat alkalmaz a százezer lakos feletti városokban. Ezek azonban jelenleg csak a madridi tartományban érvényesülnek.



Az egészségügyi minisztérium csütörtök esti jelentése szerint a Spanyolországban eddig regisztrált mintegy 848 ezer fertőzött közül több mint 258 ezret a madridi térségben szűrtek ki.



Az elmúlt 24 óra alatt több mint 5500 új esetet azonosítottak országosan, ebből csaknem 2300-at Madridban.