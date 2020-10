Koronavírus

Romániában bírságolással próbálják betartatni az egészségügyi óvintézkedéseket

Romániában bírságolással próbálják betartatni a hatóságok a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi óvintézkedéseket, miközben egyre több településen rendelik el a vendéglátóhelyek bezárását a fertőzés egyre gyorsuló, a rekordokat naponta megdöntő terjedése miatt.



Az egy nap alatt kiszabott bírságok száma néhány nap alatt megháromszorozódott, pénteken pedig - a tavaszi rendkívüli állapot időszakát idézve - már meghaladta a 4500-at, miután a román rendőrség kedden bejelentette, hogy szigorúbban fogja ellenőrizni a maszkviselési kötelezettséget a zárt terekben, közszállítási járműveken és az iskolák környékén, ennek érdekében pedig a rendőrök húsz százaléka civilben fog járőrözni, mert sokan csak az egyenruha láttán teszik fel a maszkot.



A mostani bírságok átlagértéke 160 lej (11 ezer forint) körül mozog. Áprilisban ennek tízszeresét is meghaladta az akkori kijárási tilalom megszegőire kiszabott - de a legritkább esetben behajtott - bírság, amelynek jogalapját az ombudsman óvásának helyt adva egy hónapon múltán hatálytalanította az alkotmánybíróság, arra hivatkozva, hogy a jogszabály pontatlansága hatósági önkényt tesz lehetővé.



Renate Weber ombudsman most is szót emelt a bírságolás ellen: magyarázatot kért a belügyminisztertől, hogy milyen jogszabály alapján küldi civil ruhában bírságolni a rendőröket.



Romániában kevesebb mint egy hónap alatt megduplázódott a napi fertőzésszám, a héten a háromezret is meghaladta. Pénteken 3186 új esetet jelentettek, ami több mint 60 százalékkal haladja meg az előző két hét átlagát.



A járvány immár lakosságarányosan is Bukarestben terjed a leggyorsabb ütemben: a kétmilliós fővárosban szinte mindennap több mint ötszáz újabb koronavírusos fertőzést diagnosztizálnak, az utóbbi két hétre számolt fertőzési ráta pedig elérte a lakossá 2,28 százalékát. Az ország többi részén az erdélyi Fehér megyében (1,98), a havasalföldi Valcea (1,98) és Teleorman (1,62) megyében illetve a moldvai Iasi (1,80), Bákó (1,72) Neamt (1,62) és Vaslui (1,59) megyében haladja meg a hatóságok által küszöbértéknek tekintett, a megszorító intézkedések - vendéglátó helyek, rendezvénytermek bezárására, települési vesztegzár - bevezetésére jogosító másfél százalékos küszöbértéket a lakosságarányos fertőzési ráta.