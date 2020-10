Oroszország

Lokalizálták a lőszerraktár-tüzet Rjazany megyében

A mentőegységeknek sikerült lokalizálniuk a tüzet az orosz hadsereg kigyulladt zseltuhinói lőszerraktáránál - jelentette be Dmitrij Bulgakov hadseregtábornok, az orosz védelmi tárca helyettes vezetője csütörtök este.



Bulgakov közölte, hogy a nap folyamán Il-76-os repülőgépek, valamint Mi-8-as és Mi-26-os helikopterek több mint 1200 tonna vizet dobtak le. A szerdán elkezdődött tűzvész miatt Rjazany megyében rendkívüli állapotot hirdettek ki.



A baleset miatt 16 ember sérült meg, közülük 13-at kórházban ápolnak. A TASZSZ csütörtök délután úgy értesült, hogy az arzenálban mintegy kétezer robbanótöltet repült a levegőbe; ezek többnyire 152 milliméteres tüzérségi lőszerek voltak.



A detonációk nagy része nyílt terepen történt. Az ammuníció jelentős hányadát földalatti helyiségekben tárolják.



A balesetet az okozta, hogy a környék füves területén tűz keletkezett, amelyet az erős szélben a csapatalegység tűzoltói nem tudtak eloltani, a lángok pedig átterjedtek a katonai objektumra.



A környező falvakból öt-tíz kilométeres körben kitelepítettek több mint 2300 embert, és átmenetileg lezárták a Kaszpij szövetségi autópályát. A Gazprom elzárta 13 település és egy laktanya gázellátását.



Az oltásban csütörtökön a hadsereg részéről 1500 ember és 389 egységnyi technika, a rendkívüli helyzetek minisztériuma részéről pedig további 400 ember és 87 egységnyi technika vett részt. A műveltben tankokat, páncélozott gépjárműveket, robotokat, drónokat és egy tűzoltóvonatot is bevetettek. Bulgakov tábornok mellett a helyszínen volt a rendkívüli helyzetek minisztere, Jevgenyij Zinyicsev is, a történtekről jelentést tett Vlagyimir Putyin elnöknek.



Helyszíni tudósítások szerint a felrobbant lőszerek repeszei a raktár három kilométeres körzetében szóródtak szét. Két faluban több mint húsz épület leégett. A lökéshullám és a szanaszét repülő törmelék többtucatnyi lakóház ablakait betörte és mintegy húsz épület leégett.



A kárt szenvedett lakosoknak péntektől 10 és 400 ezer rubel közötti segélyt osztanak ki a helyi hatóságok a legszükségesebb dolgokra. (A Rubel jelenleg mintegy 3,90 forintot ér.)