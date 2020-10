Koronavírus-járvány

Új rekord után újabb korlátozásokat vezetnek be Szlovéniában

Újabb korlátozásokat vezet be a szlovén kormány a koronavírus terjedésének megfékezésére, miután újabb rekordot döntött az újonnan fertőzöttek napi száma - közölte a szlovén közszolgálati televízió szerdán.



A frissített előírások szerint olyan időszakban, amikor százezer főre vetítve a fertőzöttek száma nem haladja meg a 60-at, továbbra is kötelező a szájmaszk viselése zárt és nyitott térben egyaránt, valamint be kell tartani a társasági távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat.



Szeptemberben még ez volt a helyzet az országban, de az elmúlt két hét adatai alapján a fertőzöttek száma százezer főre vetítve már 60 és 140 között van. Ezért csütörtöktől újabb szigorítások lépnek érvénybe. Az éttermeknek, kávézóknak és bároknak csökkenteniük kell férőhelyeik számát, és csak ülővendéget szolgálhatnak ki. Továbbá tíz főre korlátozzák a nyilvános és magáncélú gyűlések létszámát, bár ez alól kivételt képeznek a vallási szertartások, esküvők, kulturális és sportesemények. A rendezvényeken nem szolgálhatnak fel ételt és italt.



Amennyiben százezer főre vetítve a megbetegedések száma meghaladja a 140-et, a kórházi ellátásra szorulók száma a 250-et, valamint az intenzív osztályon kezelt betegek száma az 50-et, automatikusan újra járványt hirdetnek Szlovéniában. Ekkor bezárják a kulturális intézményeket, a középiskolák és az egyetemek digitális oktatásra állnak át, valamint betiltják az esküvőket és a vallási szertartásokat.



Ha pedig a kórházi ellátásra szoruló betegek száma meghaladja a 300-at, megtiltanak minden nyilvános rendezvényt, az általános iskolák is online oktatásra állnak át, és be kell zárniuk a fodrász- és szépségszalonoknak, továbbá kijárási tilalmat vezetnek be este fél tizenegy és hajnali öt óra között.



Abban az esetben, ha ez a szám 360-ra nő, lakhelyelhagyási tilalom is érvénybe lép, bezárnak az óvodák, leáll a tömegközlekedés és lezárják a határokat, kivéve a teher- és sürgősségi forgalom előtt.



A kormány által közzétett adatok szerint kedden az előző napi közel kétszeresével, 356-tal 7120-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Hétfőn 189 új esetről számoltak be. Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma 160 maradt.



A diagnosztizált betegek közül 122-en vannak kórházban, közülük 22-t ápolnak intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban egy nap alatt 363-mal nőtt és elérte a 18 447-et az azonosított fertőzöttek száma. Kedden 287 új esetről számoltak be. Öt ember meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma 309-re nőtt. Kórházban ápolnak 334 beteget, közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen.