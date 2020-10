Koronavírus-járvány

Szigorítják a járványlassító szabályokat Berlinben

A szombattól egyelőre október végéig érvényes szabály szerint minden üzletnek és vendéglátóhelynek zárva kell tartania 23 órától 6 óráig. 2020.10.07 15:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megszigorítják a koronavírus-járvány lassítását szolgáló szabályokat Berlinben a hét végétől, mert a fokozottan veszélyesnek ítélt határérték fölé gyorsult a vírus terjedése több belső kerületben.



A szombattól egyelőre október végéig érvényes szabály szerint minden üzletnek és vendéglátóhelynek zárva kell tartania 23 órától 6 óráig. Az ügyeletes gyógyszertárakra nem vonatkozik a szigorítás. Az üzemanyagtöltő állomások is nyitva tarthatnak éjjel-nappal, de nem értékesíthetnek szeszesitalt 23 órától reggel 6-ig. Ebben az időszakban közterületen legfeljebb öt ember, magánterületen rendezett összejövetelen maximum huszonöt ember tartózkodhat együtt.



"A partizásnak vége" - nyilatkozott az éjszakai életéről világszerte híres német főváros vezetésének - szenátusának - egészségügyért felelős tagja, Dilek Kalayci szerdán a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaságnak, rámutatva, hogy az utóbbi hetekben éppen az éjszakai szórakozóhelyeken terjedt leginkább az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2).



A szociáldemokrata politikus (SPD) elmondta, hogy a járvány első hullámában a berliniek következetesen betartották a járványlassító szabályokat, "de most azt látjuk, hogy alábbhagy a fegyelmezettség, főleg a fiatalok körében, akik azt mondják, hogy ugyan már, nem is olyan szörnyű ez" a vírus.



Kiemelte, hogy a szabálykövetés útjával szakító fegyelmezetlenek ugyan kisebbségben vannak, "de járvány idején nagyon-nagyon veszélyes lehet egy kisebbség, ha nagyon mobilis".



A szövetségi kormány hetek óta sürgetett intézkedéseket a járvány megfékezésére a tartományi rangú főváros vezetésénél, és felajánlotta, hogy a hadsereg (Bundeswehr) segít a helyi egészségügyi hivataloknak a fertőzési láncolatok megszakítását szolgáló kapcsolatkutatásban. A SPD, a párttól balra álló Baloldal (Die Linke) és a Zöldek koalíciója elhárította a felajánlás, és hetekig tartó vitával érlelte ki az új járványlassító szabályokat. A döntés elhúzódásáért országszerte bírálták a berlini városvezetést, és több tartományban megtiltották a járványügyi szempontból kockázatos berlini kerületekből érkezők belépését.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) négy kerületet (Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, ) sorol a kockázatos területek közé. A legrosszabb a helyzet Neuköllnben, ahol az utóbbi hét napon százezer lakosra vetítve 78,9 fertőzöttet azonosítottak.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása szerint akkor kell pótlólagos járványlassító intézkedéseket kell tenni, ha az utóbbi hét napon regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma meghaladja a százezer lakosonkénti ötvenet.



Az RKI szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában országszerte 2828 új fertőzöttet regisztráltak, a teszttel igazolt esetek száma így 306 086-ra emelkedett. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma 16-tal emelkedett, 9562-re. A vírus úgynevezett reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga 1,08-on áll, ami azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 108 embernek adja át a vírust.