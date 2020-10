Koronavírus-járvány

Horvátországban és Szlovéniában is növekszik a kórházi kezelésre szoruló betegek száma

Horvátországban és Szlovéniában is növekszik a kórházi kezelésre szoruló betegek száma, utóbbi növeli kórházi kapacitásait - derült ki a válságstábok keddi jelentéséből.



Bojana Beovic, a szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglalkozó szakbizottságának vezetője elmondta: a következő napokban további száz kórházi ágyat készítenek elő. Hozzátette: bővítik a kórházi kapacitásokat a nyugat-szlovéniai Nova Goricában, valamint a ljubljanai klinika fertőző osztályán, amely eddig a legnagyobb terhet viselte.



Mint mondta, problémát okoz az is, hogy a vírus bejutott a nagyobb kórházakba. Ezek között az észak-szlovéniai, jasenicai, valamint a maribori és ljubljanai klinikai központokat említette.



Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint hétfőn 189-cel 6764-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Vasárnap 75 új esetről számoltak be, de kevesebb tesztet is végeztek a hétvégén az országban. Három új haláleset történt, így a járvány eddigi halálos áldozatainak száma 160-ra nőtt.



A diagnosztizált betegek közül 111-en vannak kórházban, közülük húszat ápolnak intenzív osztályon. A kórházi ellátásra szoruló betegek száma szeptember eleje óta folyamatosan nő, és először vasárnap haladta meg a százat.



Horvátországban egy nap alatt 287-tel nőtt és elérte a 18 084-et az azonosított fertőzöttek száma. Hétfőn 138 új esetről számoltak be. Négy haláleset történt, a járvány halálos áldozatainak száma 304-re nőtt. Kórházban ápolnak 334 beteget, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Horvátországban a múlt héten még nem érte a háromszázat a kórházi kezelésre szoruló betegek száma.