Illegális bevándorlás

Az olasz kormány módosítja Salvini migrációs intézkedéseit

A tengeren érkező migránsok automatikus menedékkérelme és az országos anyakönyvi rendszerbe való felvételük, valamint a civilhajókra kivetett bírság részleges eltörlése is szerepel az olasz kormány új migrációs csomagjában, amellyel Matteo Salvini volt belügyminiszter rendeleteit tervezik módosítani hétfői sajtóértesülések szerint.



A Giuseppe Conte vezette kormány ismét teljesen átalakítja a befogadási és úgynevezett integrációs rendszert. Visszavezetik az úgynevezett humanitárius menedékkérelmet, amely majdnem automatikusan menekültstátuszt nyújt a tengeren érkezőknek legalább fél évre, és többször meghosszabbítható. Ezt a Matteo Salvini nevével fémjelzett migrációs-biztonsági csomag tavaly nyáron eltörölte.



A rendkívüli menedékkérelemmel a bevándorlók bekerülnek a nemzeti anyakönyvi rendszerbe, vagyis felvételt kapnak a társadalombiztosítási és egészségügyi, valamint munkaközvetítői hálózatba. Többek között közhasznú munkavégzésre is foglalkoztathatják őket.



A jelenlegi nagyméretű migránstáborok helyett visszatér a 2019 előtti befogadórendszer, amely a bevándorlókat kisebb csoportokban szétosztja az önkormányzatok között, civilszervezetek és más nonprofit egyesületek együttműködésével. Utóbbi az elképzelések szerint a migránsok gyorsabb integrációját, nyelvtanulását, képzését szolgálja. Matteo Salvini azonban belügyminiszterként úgy vélte, hogy a migránsokkal foglalkozó szövetkezetek a "baloldali maffia" pénzosztási csatornáinak számítottak.



A korábbi szigorításokat törölve a kormány ismét 180 napról 90-re csökkenti a kiutasításra váró személyek táborokba zárásának időtartamát. Negyvennyolc hónapról harminchatra csökken az állampolgársági eljárás ideje.



A belügyminisztériumtól az infrastrukturális és közlekedési tárcához kerül át a migránsokkal érkező civilhajók feletti hatáskör, amelyben a védelmi minisztérium is osztozik. A nem kormányzati szervezetek hajóira jelenleg akár egymillió euróig terjedő bírságot tízezer és ötvenezer euró közötti összegre csökkentik, de csak abban az esetben szabják ki, ha a hajó nem működik együtt a hatóságokkal.



A Salvini-féle migrációs-biztonsági csomagot tavaly augusztusban fogadta el az első Conte-kormány, a kormányváltás előtt alig egy hónappal. Azóta az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a baloldali Demokrata Párt (PD) új kormánya folyamatosan ígérte a rendelkezések módosítását. A PD radikális átalakítást sürgetett, az M5S nem akarta teljesen eltörölni a Matteo Salvinivel alkotott intézkedéseket.



A sajtóban előzetesen közölt csomagot a hétfő esti kormányülésen fogadják el, majd a parlament elé kerül. A jobboldali pártok bejelentették, hogy kemény küzdelemre készülnek. Korábban Matteo Salvini kijelentette, hogy ha megváltoztatják a migrációs politikát, a Liga párt aláírásgyűjtésbe kezd.

"A római kormány ismét megnyitja a kikötőket az illegális bevándorlók előtt" - jegyezte be közösségi oldalán Salvini. Úgy vélte, a migráció leállítása helyett a Földközi-tenger legnagyobb migránstáborává teszik Olaszországot, tömegeket csalogatva Afrikából. Emlékeztetett, hogy az Olaszországba érkezők nyolcvan százaléka gazdasági bevándorlónak számít: "semmi joguk nincsen maradni, mivel nem háború és éhezés elől menekülnek, pórázon vezetett törpeuszkárokkal és mobiltelefonokkal érkeznek".



A belügyminisztérium adatai szerint év eleje óta több mint huszonnégyezer migráns érkezett a tavalyi év ugyanezen időszakában mért majdnem hétezer kilencszázhoz képest.