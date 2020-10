Koronavírus-járvány

Johnson: van remény arra, hogy karácsonyig jelentősen változik a helyzet

Lehetséges, bár nem száz százalékig biztos, hogy még az idén komoly előrelépést sikerül elérni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni oltóanyag kifejlesztésében. 2020.10.05 08:30 MTI

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak arra, hogy már karácsonyig jelentősen változik a helyzet, de addig "rázósnak bizonyulhat az út".



Johnson a BBC közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: hisz abban, hogy a következő hetekben és hónapokban a tudomány érdemi változásokat ér el, legyen szó a vakcina kidolgozásáról vagy a koronavírus-szűrések technológiájáról.



Hozzátette: lehetséges, bár nem száz százalékig biztos, hogy még az idén komoly előrelépést sikerül elérni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni oltóanyag kifejlesztésében.



Johnson határozott nemmel válaszolt arra a riporteri kérdésre, hogy nem állhat-e fenn akár még évekig egy olyan helyzet, amelyben egymást követik a járványhelyzet miatt elrendelt, megszüntetett majd ismét bevezetett korlátozások.



A brit kormányfő megerősítette: a tudósok gyakorlatilag egyhangúlag azt mondják, hogy tavaszig mindenképpen "radikálisan megváltoznak a dolgok, és a mostanitól különböző világban fogunk élni".



Johnson ezt korábban is hangoztatta.



A járvány elleni küzdelem fejleményeiről tartott minapi televíziós beszédében is kijelentette: az orvosok és a kormány tanácsadói - bár aggasztónak tartják a jelenlegi számokat és a téli időszak kockázatait - egyöntetűen vallják, hogy tavaszra sokkal jobb lesz a helyzet.



Hozzátette: nemcsak arra van remény, hogy addigra lesz oltóanyag az új típusú koronavírus ellen, de arra is, hogy hamarosan olyan tömeges, hatékony szűrési módszerek válnak hozzáférhetővé, amelyekkel percek alatt elvégezhető a tesztelés.



A brit miniszterelnök nem sokkal korábban, egy sajtótájékoztatón azt mondta: a kormány bízik abban, hogy hamarosan olyan szűrőeszközök állnak majd rendelkezésre, amelyek akár 20 percen belül eredményt mutatnak. Johnson szerint ebben az esetben naponta több millió koronavírus-szűrés is elvégezhető lesz az Egyesült Királyságban, elősegítve, hogy minél többen visszatérhessenek a normálishoz közeli életvitelhez.

A vasárnapi BBC-interjúban Johnson helyes döntésnek nevezte, hogy a szigorú márciusi korlátozások után a kormány a nyári hónapokban fokozatosan újraindította a gazdaságot, és anyagi ösztönzőkkel - például az ételek árának költségvetési támogatásával - is arra biztatta az embereket, hogy vendéglátóhelyeken étkezzenek.



A járvány terjedésének gyorsulása miatt azóta ismét korlátozó intézkedéseket vezettek be, és bár nem zárták be ismét az éttermeket és pubokat, e vendéglátóhelyeknek 22 órakor be kell zárniuk, és hatfősnél nagyobb társaságok nem ülhetnek egy asztalhoz.



Johnson szerint a megfelelő egyensúlyt kellett megtalálni a gazdaság működésben tartása és a járvány elleni küzdelem módszerei között, mivel milliók megélhetéséről van szó.



Az Egyesült Királyságban a szombat estével zárult 24 órában több mint 12 ezer új koronavírus-fertőzésről érkeztek adatok. Ez hozzávetőleg kétszerese a korábbi napok számainak, de az egészségügyi hatóságok hangsúlyozták - és a vasárnapi interjúban ezt a brit kormányfő is megerősítette -, hogy az adatokat összesítő számítógépes rendszer meghibásodása miatt a legutóbbi időszakban rengeteg kiszűrt koronavírus-fertőzéses eset nem került be a nyilvántartásba.



A hibát kijavították, a korábban kimaradt fertőzéseket a szombati adatsorban tüntették fel és ez emelte meg hirtelen a napi számokat - mondta Johnson a BBC-műsorban.