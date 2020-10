Koronavírus-járvány

Svájci gárdista: a járványhelyzet a Vatikán életében is változást idézett elő

Hiába érkezik kevesebb hívő és turista, a koronavírus-világjárvány új kihívást teremtett Vatikán Állam biztonsági szolgálatában is a Svájci Gárda új tagjai szerint, akik vasárnapi eskütételük előtt a pápai testőrség vatikáni kaszárnyájánál nyilatkoztak az MTI-nek.



Harmincnyolc újonc teszi le esküjét a pápai paloták belső kertjeként ismert Szent Damáz-udvaron. Egyenként, saját nyelvükön esküdnek hűséget, jobb kezük három első ujját a Vatikán zászlaja előtt a magasba tartva a Szentháromság jeleként.



Az eskütételt hagyományosan május 6-án tartják annak emlékére, hogy 1527-ben ezen a napon áldozta fel életét száznegyvenhét gárdista VII. Kelemen pápa védelmében V. Károly csapataival szemben. A járvány miatt azonban az ünnepélyes esküt mostanra halasztották. Kizárólag az újoncok szűk rokonsága lehet jelen az ünnepségen.



"Festőként diplomáztam, Svájcban elvégeztem a katonai szolgálatot, és utána a Svájci Gárdisták újonciskolájába jelentkeztem, sikerült a felvételi és alabárdosként elvégeztem az iskolát, mostantól a Svájci Gárda tagjaként folytatom a szolgálatot" - mondta az eskütétel előtt Jonas Blumenthal az MTI-nek.



A hatalmas, piros tollú sisakban még fiatalabbnak tűnő huszonegy éves fiatalember Grigione (Graubunden) kantonból, az olasz nyelvű Messocóból költözött a Vatikánba. Hozzátette: "valami mást, különbözőt kerestem, olyasmit, amit Svájcban sem teljesíthet mindenki, és ezt a Svájci Gárdánál találtam meg (..) barátaim először nem vették komolyan a döntésemet, de most már büszkék rám".



A Vatikánváros római kapuiban is látható színes egyenruhás alabárdosok az apostoli palotákban és a pápai állam más pontjain is délelőtti, délutáni és éjszakai turnusban végzik munkájukat.



"A Vatikán területét napról napra ismerjük meg, minden szolgálati helyen valami újat lehet látni, megfigyelni. A szentatyával munka közben találkozunk, néha még rövid beszélgetésre is lehetőségünk van a pápával" - mondta el.



A szintén eskütételre készülő Joshua Lunghi hangsúlyozta, hogy a svájci gárdisták nem "dekorációt" jelentenek, "aktív, napi huszonnégy órás, évi 365 napos szolgálatot végzünk". Megjegyezte, hogy az újoncok egészen más helyzettel találták szemben magukat az idősebb gárdistákhoz képest.

"A járvány teljesen új kihívást képvisel biztonsági szempontból is, mivel mindent korlátoz, és megváltoztatta a Vatikán életét is" - jelentette ki. Hozzátette, a három hónapon át teljesen üres Szent Péter tér látványa sokként érte őket. A hívők és turisták eltűntek, de ettől még a biztonsági figyelem nem enyhült.



"Veszély mindig és több irányból érkezhet, de kijelenthetjük, hogy megfelelő kiképzést kapunk, minden veszéllyel szemben készen állunk a cselekvésre, semmi nem okoz számunkra problémát" - hangoztatta Lunghi alabárdos.



A svájci gárdisták erősségének nevezte, hogy mindegyikük legalább három nyelven beszél, valamint leszerelésük után is könnyen találnak munkát a biztonsági szakmában.