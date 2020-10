USA-választás

Fehér Ház: Trump elítélte a fehér felsőbbrendűséget, de a 'szégyenteljes média' erről nem tudósít

Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje a keddi vitán rasszistának nevezte Donald Trumpot, majd ezt a vádat megismételte szerdán is. 2020.10.03 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump amerikai elnök elítélte a fehér felsőbbrendűséget hirdető mozgalmakat, de a "szégyenteljes média" erről nem tudósít - jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján a Fehér Ház szóvivője.



Kaylegh McEnany arra reagált, hogy Trump kedden, az első elnökjelölti vitán a Proud Boys (Büszke Fiúk) nevű szélsőjobboldali csoport tagjaira utalva úgy fogalmazott: "lépjenek hátra és maradjanak készenlétben". McEnany szerint félremagyarázták az elnök szavait.



A szóvivő szerint Trump ezzel csupán azt próbálta mondani a szervezet tagjainak, hogy "maradjanak nyugton". Hangsúlyozta: az elnök már korábban, így közvetlenül a vita előtt is egyértelműen és nyíltan elítélte a fehér felsőbbrendűséget és az azt hirdetőket. Majd felolvasta Trump szerda esti sajtókonferenciájának leiratát, amely szerint egy újságíró megkérdezte az elnököt, hogy elítéli-e a fehér felsőbbrendűséget, mire ő azt válaszolta, hogy "mindig elítéltem ennek minden formáját".



Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje a keddi vitán rasszistának nevezte Donald Trumpot, majd ezt a vádat megismételte szerdán is.



Közben a Breitbart című jobboldali lap úgynevezett "tényellenőrzésbe" fogott, vagyis ellenőrizni kezdte az elhangzott állítások valóságtartalmát. Az első elnökjelölti vita szövegének leiratát átnézve rámutatott: a vitában a műsorvezető azon kérdésére, hogy elítéli-e a fehér fajgyűlöletet, Trump igennel válaszolt. Pontosabban úgy fogalmazott: "természetesen". Majd ezt követte a vitatott - "maradjanak készenlétben" - kifejezés, amelynek értelmezése a Fehér Ház szerint az, hogy "maradjanak nyugton".



A Breitbart emlékeztetett arra is, hogy csak Donald Trumpot szólították fel a szélsőségesek elítélésére, Joe Bident nem, miközben Biden a radikális baloldali antifa mozgalmat nem volt hajlandó elítélni. Csak "idea és nem mozgalom" - fogalmazott a demokrata párti elnökjelölt.