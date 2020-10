Koronavírus-járvány

Rekordszámú új fertőzött Csehországban

Csehországban 3493 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ami az eddigi legmagasabb napi növekedés - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján pénteken reggel közölt kimutatásból.



A kórházban kezeltek száma első ízben meghaladta az ezret: 1098 embert kezeltek a kórházakban, közülük 198 állapota súlyos, ők lélegeztetőgépre szorulnak. A súlyos betegek tekintetében is rekord dőlt meg.



A Covid-19 betegség szövődményeiben meghaltak száma csütörtökön 12-vel 678-ra emelkedett. Ezen a héten minden nap tíz felett volt a halálesetek száma.



A járvány márciusi kezdete óta 74 255 embernél mutatták ki a fertőzést, az esetek többségében a betegség enyhe lefolyású volt. Jelenleg az aktív fertőzöttek száma 39 391.



A legrosszabb a helyzet a dél-morvaországi Uherské Hradiste járásban, ahol 100 ezer személyre számítva 276 a fertőzöttek száma, a Prágától délre fekvő Benesovi járásban pedig 245, a lengyel határ menti Náchodi járásban pedig ez a mutató 220. Prágában javult a helyzet, és most 100 ezer lakosra 200 fertőzött jut.



Csehországban pénteken és szombaton regionális és részleges szenátusi választásokat tartanak. A választási helyiségekben szigorú biztonsági intézkedéseket foganatosítottak, csak fertőtlenítés után, szájmaszkban lehet leadni a szavazatot.



A fertőzöttek szerdán és csütörtökön külön szavazóhelyiségekben, döntően parkolókban elhelyezett nagy sátrakban adhatták le szavazatukat úgy, hogy ki sem kellett szállniuk a kocsiból. Mintegy négyezren adták le így a szavazatukat. A karanténban lévőket saját kérésre mozgó urnával is felkeresik a hatóságok.



Az általánosan romló járványhelyzet miatt Csehországban hétfőtől harmincnapos szükségállapotot vezetnek be, amely megteremti a jogi feltételeket a hatóságok számára a gyorsabb és hatékonyabb intézkedések meghozatalához.