Koronavírus-járvány

Készülnek a járványkórházak Szerbiában

A koronavírus-járvány harmadik hullámára készülve hamarosan befejeződnek a szerbiai járványkórházak nyáron megkezdett építési munkálatai, így ha esetleg hirtelen több százan vagy ezren betegednének meg az influenza és a koronavírus következtében, nem kell attól tartani, hogy nem lesz elegendő hely a kórházakban - jelentették be belgrádi kormányilletékesek csütörtökön.



Ezt merősítette Aleksandar Vucic szerb államfő is, aki hozzátette: a koronavírus-járvány eltűnésével a most felépített kórházakat más célokra is tudják majd használni.



A Nyugat-Balkánon - Horvátországot kivéve - csütörtökről péntekre 811-gyel nőtt az igazolt fertőzöttek és tizenhárommal a halálos áldozatok száma.



Péntekre a regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 111-gyel 33 ezer 662-re, Koszovóban 43-mal 15 ezer 663-ra, Észak-Macedóniában 162-vel 18 ezer 147-re, Montenegróban 215-tel 10 ezer 987-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 280-nal 27 ezer 745-re emelkedett.



Szerbiában az utóbbi 24 órában eggyel 750-re, Koszovóban kettővel 627-re, Észak-Macedóniában néggyel 743-ra, Bosznia-Hercegovinában öttel 865-re, Montenegróban pedig eggyel 170-re emelkedett a halottak száma.