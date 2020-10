Koronavírus-járvány

Meghalt koronavírusban, a dühös rokonok megostromolták a kórházat

Ha nem lenne elég baj az egyre nagyobb számú koronavírusos beteg miatt a kórházakban, akkor az élet gondoskodik a további megpróbáltatásokról: a bukaresti Marius Nasta Intézetnek csütörtökön este még egy ostromot is ki kellett állnia.



Az incidens azt követően következett be, hogy egy koronavírus-fertőzésben elhunyt páciens rokonait értesítették családtagjuk haláláról. A 40 éves férfi túlsúlyos volt, ezért bizonyult számára végzetesnek a kór - írta a Főtér.ro.



A kórház előtt hamarosan összegyűlt egy 15-20 fős, agresszív csoport, amely nem sokáig várt: megrohamozta az épületet.



A bejáratnál álló két biztonsági embert játszi könnyedséggel sodorták félre, majd elindultak az intenzív osztály felé, ahol elhunyt családtagjuk feküdt.



A kórház menedzsere szerint a csoport tagjai randalírozni kezdtek a kórház folyosóin, és szidalmazták, illetve veréssel fenyegették a kórház dolgozóit.



Miután az egészségügyi személyzetnek sikerült lezárnia az intenzív osztályt, az ostromlók az ablakokon keresztül próbáltak bejutni, de végül a kiérkező rendőrök rendet teremtettek.



A rendőrök éjszakára is ott maradtak, hogy őrizzék a kórház bejáratait.



A menedzser elmondta, az ostrom természetesen nem csupán az egészségügyi személyzet, hanem a páciensek körében is jókora riadalmat okozott, ezért pénteken feljelentést tesz a rendőrségen a kórházi dolgozók és a betegek veszélyeztetése miatt.