Koronavírus

Szerbia felülvizsgálja a Covid-19 következtében meghaltak számát

Szerbia felülvizsgálja, hogy valójában hányan haltak meg a koronavírus szövődményeinek következtében a járvány kitörése óta - jelentette be Aleksandar Vucic szerb államfő csütörtökön, miután két nappal korábban az ország vezető járványügyi szakértője arról beszélt, magasabb lehet a halottak száma az eddig közöltnél.



Aleksandar Vucic úgy fogalmazott: a lehető legkörültekintőbben járnak majd el az adatok felülvizsgálatánál, eddig sem titkoltak semmit, ezt is átlátható módon végzik majd.



Predrag Kon, az ország vezető járványügyi szakértője, a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb tagja kedden arról beszélt a belgrádi székhelyű NewsMax Adria televíziónak, hogy március és június között háromszor annyian halhattak bele a Covid-19 betegségbe, mint amennyit hivatalosan közöltek. Predrag Kon arról beszélt, hogy átnézte az adatokat, és arra jutott, hogy a számítógépes rendszer hibája miatt kevesebb halottat regisztráltak, mint amennyien valóban elhunytak a betegség szövődményei következtében.



Az első fertőzést március 6-án azonosították a nyugat-balkáni országban, azóta hivatalosan 33 ezer 551 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, és 749-en haltak bele a betegségbe.



Szerbiában márciustól kezdődően folyamatosan nőtt az azonosított fertőzöttek száma, március 15-én szükségállapotot hirdettek az országban, amelyet május 6-án oldottak fel. A korábban elhalasztott általános választásokat június 21-én tartották meg, a választást megelőző időszakban a hivatalos adatok szerint minden nap száz alatt volt az új fertőzöttek száma, és egy-két halottat jegyeztek fel.



A választást követően viszont hirtelen megugrott a száma az újonnan regisztrált fertőzötteknek, és egy héttel a voksolás után már majdnem háromszáz új esetet azonosítottak. A helyzet augusztus közepére stabilizálódott, és azóta fokozatosan csökken az esetszám, szeptemberben átlagosan 60-70 fertőzöttet regisztráltak naponta, és a halottak száma sem haladta meg az ötöt.



Zlatibor Loncar egészségügyi miniszter is reagált csütörtökön a járványügyi szakértő keddi kijelentésére. Azt mondta, bizton állíthatja, hogy nem haltak bele a regisztráltaknál háromszor többen a koronavírus-fertőzésbe, az ilyen állításoknak nincs semmi alapjuk, nincs rájuk bizonyíték.



A szerb államfő viszont minden halálesetet egyenként kivizsgáltatna, így hamarosan kiderülhet, hibázott-e valaki.