Koronavírus-járvány

Romániában meghaladta a százezret a gyógyultnak nyilvánított fertőzöttek száma

Romániában kedden meghaladta a százezret a gyógyultnak nyilvánított koronavírus-fertőzöttek száma, a megbetegedések üteme azonban továbbra is meghaladja a gyógyulásokét, így az ismert aktív fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik és megközelítette a húszezret.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése szerint az utóbbi napon újabb 1470 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ami csaknem tíz százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Kedden újabb 44 halálesetről is beszámoltak: ez is tíz százalékkal magasabb az utóbbi két hét átlagánál.



Romániában eddig több mint 125 ezer fertőzést diagnosztizáltak, a járvány áldozatainak száma pedig a 4800-at közelíti. Több mint 7500 fertőzöttet továbbra is kórházban ápolnak, közülük 551 súlyos beteget az intenzív terápián ápolnak.



Az utóbbi egy hét alatt diagnosztizált fertőzések száma másfél hónapos stagnálás után szeptember elején ismét növekedésnek indult és kedden először meghaladta a tízezret.