Járvány

Többen megfertőződtek koronavírussal egy kirándulóhajón Görögországban

Befutott kedden az Athén melletti Pireusz kikötővárosba az a német kirándulóhajó, amely az év első felében a koronavírus-járvány miatt bevezetett zárlat feloldása után elsőként tért vissza Görögországba, de a fedélzetén rövid időn belül kiderült, hogy a személyzet több tagja is fertőzött - jelentette az ANA görög hírügynökség.



A német TUI vállalat által működtetett Mein Schiff 6 nevű hajó 922 utast és 666 fős személyzetet szállít. Senki nem szállhat partra Athénban, először a görög egészségügyi hatóságok koronavírus-teszteket végeznek a hajón.



A TUI közlése szerint a fertőzött alkalmazottak tünetmentesek. A görög sajtóban kedden olyan hírek is megjelentek, hogy az érintettek második tesztje már negatív lett.



A kirándulóhajóra induláskor csak egészséges utasok szállhattak fel, negatív koronavírus-teszttel.



A Mein Schiff 6 az első kirándulóhajó, amely a járvány okozta leállás után visszatért a görög vizekre. Szeptember közepén kötött ki Krétán, ahonnan vasárnap este indult el az Athén melletti Pireusz felé. Hétfőn a fertőződések észlelése miatt Mílosz szigeténél is kénytelenek voltak megállni.