Koronavírus

Szicíliában is újból kötelező a szájmaszk viselése szabadtéren

Hatéves kortól mindenkinek viselnie kell még az utcán is, ha nem biztosított a személyek közötti legalább egyméteres távolság. 2020.09.28 19:29 MTI

Szicília szigetén elrendelték a szájmaszk kötelező használatát szabadtéren, miközben országos szinten az aktív fertőzöttek száma ötvenezer fölé emelkedett hétfőn, először május 27. óta.



Nello Musumeci szicíliai kormányzó rendelkezése szerint szeptember 30-ától ismét kötelező lesz a szájmaszk viselése nemcsak zárt térben, hanem a szabadban is. Hatéves kortól mindenkinek viselnie kell még az utcán is, ha nem biztosított a személyek közötti legalább egyméteres távolság. Kivételt csak családtagok jelentenek, tehát szülő és gyermeke egymás mellett sétálhat maszk nélkül, ha közelükben nincsen más.



Szicíliában a többi tartományhoz hasonlóan május 18-án oldották fel a szájmaszk kötelező használatát.



Ezen kívül a szicíliai repülőtereken és kikötőkben gyorstesztelést vezetnek be az Európai Unióból és az EU-n kívülről beutazó olaszok és külföldiek számára. Az óvintézkedések október 30-ig érvényesnek.



A kormányzó azzal indokolta a szigorítást, hogy az ötmilliós szigeten jelentősen emelkedett a szűrt fertőzöttek száma: az utóbbi huszonnégy órában százkettővel nőtt a betegek száma, közülük hatvanegy esetet Palermóban diagnosztizáltak, valamint egy beteg meghalt. Az aktív betegek száma megközelítette a háromezret, kétszázkilencvennégyen vannak intenzíven.



Kötelezővé tették a szájmaszk használatát többek közt már Campania tartományban, a pugliai Foggia városában, a liguriai Genovában és La Speziában is.



Az egészségügyi tárca adatai szerint egy nap alatt 1494 új beteget szűrtek a korábbi 1766 után. Az aktív fertőzöttek száma ismét túllépte az ötvenezret, amely utoljára május 27-én volt ilyen magas. Akkor azonban a járványgörbe lefelé ívelt, és július végére az aktívak száma tizenkétezerre csökkent, majd ismét emelkedésnek indult.



Kórházban 2977 beteg van, intenzív osztályon 264. Az utóbbi két napban a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek száma napi tízzel emelkedett. A legtöbb új fertőzettet Campania tartományban mérték majdnem háromszáz esettel, Lazióban kétszáztizeneggyel, Venetóban száznyolcvanhárommal.



Egy nap alatt tizenhat beteg halt, számuk napok óta majdnem ugyanannyi. A halottak száma elérte a 35 851-et.



A gyógyultakat és halottakat is számolva a diagnosztizáltak száma elérte a 310 ezret.



Francesco Boccia, a regionális ügyekért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány év végéig kívánja meghosszabbítani a korábban október közepéig bevezetett egészségügyi veszélyhelyzetet.