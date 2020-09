Romániai választás

Az RMDSZ növelte polgármesteri mandátumainak számát

Még nincsenek meg a végleges eredmények, de a szövetség máris 199 polgármesteri mandátumot szerzett, néggyel többet, mint négy évvel ezelőtt. 2020.09.28 15:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Növelte polgármesterei számát a vasárnap tartott önkormányzati választásokon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - jelentette be hétfő délutáni kolozsvári sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, a szövetség elnöke.



A politikus elmondta: még nincsenek meg a végleges eredmények, de a szövetség máris 199 polgármesteri mandátumot szerzett, néggyel többet, mint négy évvel ezelőtt. Ehhez adódik hozzá az a 8-10 polgármesteri mandátum, amelyet az RMDSZ által támogatott függetlenek, köztük a marosvásárhelyi Soós Zoltán szereztek.



A polgármesteri címek mellett az RMDSZ önkormányzati képviselői mandátumainak számát is növelte. Megjegyezte, a szövetség polgármesterei mögött általában nagyobb RMDSZ-es többség áll majd a helyi tanácsokban, mint négy évvel ezelőtt. Kelemen Hunor összességében jónak értékelte a szövetség választási szereplését. Megemlítette: az RMDSZ magyar ellenzékeként működő Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) kevesebb polgármesteri mandátumot szerzett, mint a szövetséget alkotó Magyar Polgári Párt (MPP) és Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) négy évvel ezelőtt együtt.



Kelemen Hunor fontos eredménynek nevezte, hogy az RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltjei Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megyében is újabb mandátumot szereztek.



Kelemen Hunor győzelemként könyvelte el, hogy az RMDSZ jelöltje, Márk Endre nyerte a szászrégeni polgármester-választást. A Maros megyei városban ugyanis 26 százalékos a magyarok aránya. Úgy vélte: Soós Zoltán, Marosvásárhely független polgármesterjelöltje is kapott román szavazatokat, hiszen többen támogatták, mint az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) listáját összesen. Úgy vélte: jó stratégiának bizonyult, hogy Marosvásárhelyen az önkormányzati képviselői testületbe teljesen új jelöltlistát állítottak.



A politikus megemlítette: első ízben nyert polgármesteri tisztséget az RMDSZ jelöltje a Székelyföld peremén fekvő, de a moldvai Bákó megyéhez tartozó Gyimesbükkön. Azt is a nyereségek közé sorolta, hogy 12 év ellenzéki városvezetés után visszanyerték Gyergyószentmiklós polgármesteri tisztségét. A politikus természetesnek tartotta, hogy minden választásokon vannak győzelmek és vereségek is. A vereségek sorában Székelyföldön Székelykeresztúr és Barót, a Partiumban pedig Margitta elvesztését említette.



Kelemen Hunor kijelentette: elemzik a választási eredményeket, és ahol vereséget szenvedtek el, a megyei szervezet meghozza a szükséges döntéseket. Azt is megemlítette, hogy azonnal elkezdődik a szövetség felkészülése a december 6-án tartandó parlamenti választásokra.

A politikus azt is kijelentette, azokon a vegyes lakosságú településeken és megyékben, ahol küszöbön áll a helyi koalíciók kialakítása, az RMDSZ azt az elvet képviseli, hogy a kormányozhatóság érdekében a győztes polgármester vagy tanácselnök köré kell többséget kialakítani. Hozzátette: Kolozsváron és Kolozs megyében az RMDSZ szívesen folytatná a több ciklus óta gyakorolt együttműködést a Nemzeti Liberális Párttal (PNL).