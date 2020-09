Koronavírus

Merkel napi húszezer körüli fertőzéstől tart

Az eddigi csúcsérték több mint háromszorosára emelkedhet a napi új igazolt SARS-Cov-2-fertőzöttek száma, ha nem törik meg az utóbbi hetekben kibontakozott trendeket. 2020.09.28 15:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Felszökhet a húszezer körüli szintre az új típusú koronavírussal (SARS-Cov-2) fertőzöttek naponta regisztrált száma Németországban, ha nem fékezik meg a járvány újabb hullámát - figyelmeztetett hétfőn Angela Merkel német kancellár a Bild című lap szerint.



A kormányfő a pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőségének online értekezletén kifejtette, hogy számításai szerint az eddigi csúcsérték több mint háromszorosára, 19 200-ra emelkedhet a napi új igazolt SARS-Cov-2-fertőzöttek száma, ha nem törik meg az utóbbi hetekben kibontakozott trendeket.



Közbe kell lépni, a vírus terjedését sürgősen meg kell gátolni, és "ki kell jelölni a prioritásokat: működésben kell tartani a gazdaságot és nyitva kell tartani az iskolákat és óvodákat" - húzta alá Angela Merkel a Bild hírportálján közölt jelentés szerint, megjegyezve, hogy a védekezés közepette "a labdarúgás másodlagos" jelentőségű ügy.



Steffen Seibert kormányszóvivő hétfői berlini tájékoztatóján arra a kérdésre, hogy milyen számítások eredménye a napi 19 200-as fertőzésszám, azt mondta, hogy nem tud kommentálni belső megbeszéléseken állítólagosan tett kijelentéseket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egész szövetségi kormány mély aggodalommal tapasztalja a napi új igazolt fertőződések számának emelkedését, és azt az álláspontot képviseli, hogy meg kell akadályozni a vírus exponenciális, robbanásszerű terjedését.



A legfontosabb fenntartani a lakosság fegyelmezett, együttműködő hozzáállását. Ha mindenki az eddig tanúsított belátással és óvatossággal éli mindennapjait, "nagy nehézségeket takaríthatunk meg mindenkinek és az egész országnak ősszel és télen" - mondta a szóvivő.



A kancellár és a tartományi kormányfők kedden tanácskoznak a koronavírus-járvány második hullámának megfékezéséről. Az előzetes bejelentések szerint a többi között a tesztelési gyakorlat és a karanténszabályok átalakítása várható. Az új stratégia október közepére készülhet el. Központi elemei közé tartozik majd az úgynevezett antigén-gyorstesztek alkalmazása. Bajorország tartomány kormánya már be is jelentette, hogy beszereznek tízmillió ilyen eszközt.



Az első hullám április elején tetőzött, akkor naponta nagyjából hatezer új fertőzést regisztráltak, és a vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma meghaladta a napi kétszázat. A járvány ez után nagyjából három hónapig enyhült. Az utóbbi hetekben ismét gyorsabban terjed a vírus, a napi új fertőzések száma egy hónap alatt ötször is átlépte a kétezres határt, viszont az intenzív kórházi kezelésre szorulók és az elhalálozások száma továbbra is csak a töredéke a tavaszi hullám idején regisztráltnak.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfőn ismertetett adatai szerint az utóbbi 24 órában 1192 új SARS-Cov-2-fertőzöttet regisztráltak, a teszttel igazolt esetek száma így 285 332-re emelkedett. A járványnak három új halálos áldozata van, számuk ezzel 9460-ra emelkedett. Az adatokat torzíthatja, hogy a járási és városi egészségügyi hivatalok hétvégenként rendszertelenül továbbítanak adatokat a berlini RKI-nek.



Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) hétfői adatai szerint az országszerte üzemeltetett mintegy 30 ezer intenzív ágy közül 353 ágyon kezelnek Covid-19-ben szenvedő beteget, számuk egy nap alatt 28-cal emelkedett.