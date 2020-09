Romániai választás

Fölényesen megnyerte a választást a halott polgármester a romániai Deveselun

Vélhetően nem sok olyan település van a világon, mint az Olt megyei Deveselu, amely azzal büszkélkedhet, hogy egy halottat választottak polgármesterré.



Az európai NATO-rakétapajzs kulcsfontosságú elemeinek otthont adó település eddigi szociáldemokrata (PSD) elöljárója, Ioan Aliman néhány hete elhunyt a koronavírus-fertőzés szövődményeiben, de olyan helyzet állt elő, hogy a nagy pártok egyikének sem állt érdekében, hogy a neve lekerüljön a szavazólapokról - írta a Főtér.ro.



Eddig ugyanis a PSD színeiben irányította a települést, de a Nemzeti Liberális Párt (PNL) át akarta csábítani. Aliman bele is egyezett a pártváltásba, de aztán újabb fordulat következett be, mivel végül mégiscsak a PSD színeiben indult. Ezzel a PNL jelölt nélkül maradt, Aliman halálával viszont a PNL is.



Így az volt az érdekük, hogy az emberek inkább a népszerű, de halott elöljáróra szavazzanak, győzelme esetén ugyanis új választást kell kiírni. Nos, ez be is következett: az elhalálozott Aliman a leadott 1600 szavazatból 1020-at kapott.



Az emberek azt mondták: azért szavaztak rá, mert jó polgármester volt. Volt azért olyan is, aki gyanította: bár két élő jelölt is indult, a halott elöljáróra voksoló helybelieket kioktatták, hogyan voksoljanak.



Így most már tényleg jöhet az új választás.



Akárcsak a Dolj megyei Sadován, ahol szintén haláleset miatt kell megismételni a voksolást. Itt a Népi Mozgalom Párt (PMP) harmadik mandátumáért induló polgármestere, Eugen Safta ugyan élve szállt harcba az újabb négyéves tisztségért, és győzött, is, ám nem sokkal az eredményhirdetést követően infarktust kapott, és meghalt. Azért remélhetőleg itt nem őt indítják el újra.