Romániai választás

Négy megyét vezethet RMDSZ-es tanácselnök

Az RMDSZ Bihar megyében veszítette el a tanácselnöki tisztséget, melyet a következő négy évben a liberális Ilie Bolojan tölthet be. 2020.09.28 10:06 MTI

Négy erdélyi megyét vezethet az elkövetkező ciklusban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott tanácselnök - derül ki az Agerpres hírügynökség párhuzamos szavazatszámláláson alapuló, illetve hivatalos részeredményeket közlő hétfő hajnali jelentéseiből.



A székelyföldi Hargita megyében Borboly Csaba, Kovászna megyében Tamás Sándor szerzett újabb elnöki mandátumot a szavazatok elsöprő többségével.



Sikerült újráznia Szatmár megyében Pataki Csabának és Maros megyében Péter Ferencnek is.



A Nemzeti Liberális Párt (PNL) által végzett párhuzamos szavazatszámlálás részleges eredményei szerint Péter Ferenc behozhatatlan előnyre tett szert Maros megyében. Az RMDSZ jelöltje a szavazóközpontok 70 százalékának az adatai alapján közel kétszer annyi szavazatot kapott mint az utána következő liberális jelölt. A Marosvásárhelyt 20 évig vezető, de ezúttal függetlenként a megyei önkormányzat vezetésére pályázó Dorin Floreának kevesebb mint ötöde annyi szavazatot sikerült összegyűjtenie, mint Péter Ferencnek.



Szatmár megyében a szavazóközpontok 96 százalékának az adatait dolgozták fel. A hivatalos részeredmény szerint Pataki Csaba több mint 50 ezer szavazatot kapott, míg az utána következő liberális jelölt csak 35 ezret.



Az RMDSZ Bihar megyében veszítette el a tanácselnöki tisztséget, melyet a következő négy évben a liberális Ilie Bolojan tölthet be. Bolojan több cikluson át Nagyvárad polgármestere volt, ám most a megyei vezetését pályázta meg, és a pártja által végzett párhuzamos szavazatszámlálás, valamint a hivatalos részeredmények szerint is nagy többséggel vezet.