Továbbra is a Tenet vezeti az észak-amerikai mozis toplistát

Továbbra is Christopher Nolan sci-fi kémtörténete, a Tenet vezeti az észak-amerikai mozis toplistát, a film globális bevétele elérte a 280 millió dollárt (87 milliárd forintot) - számolt be róla a Variety.com.



A Warner Bros. filmstúdióban készült produkcióra a hétvégén Amerikában és Kanadában 2850 helyszínen 3,4 millió dollárért (egymilliárd forintért) váltottak jegyet a nézők. Az Észak-Amerikában negyedik hete játszott filmre eddig 41 millió dollárért (13 milliárd forintért) adtak el jegyet.



A 200 millió dollárból készült Tenet közben a nemzetközi piacon is tovább növeli bevételeit: péntektől vasárnapig 19,2 millió dollárt (6 milliárd forintot) szerzett 58 piacon.



Nolan sci-fije az első nagy hollywoodi produkció, amelyet világszerte bemutatnak a pandémia kitörése óta. A Disney játékfilmje, a Mulan, amit az Egyesült Államokban nem forgalmaznak a mozikban, 20 nemzetközi piaci helyszínen a hétvégén 3,4 millió dollárral (egymilliárd forinttal) növelte jegybevételét, ami így elérte a 64 millió dollárt (20 milliárd forintot).



Az új mutánsok című produkció globálisan 2,5 millió dolláros (780 millió forintos) bevételre tett szert a hétvégén, ebből 1,1 millió dollárt (344 millió forintot) az észak-amerikai mozikban gyűjtött.



Shawn Robbins boxoffice-elemző véleménye szerint a mozis piacok a pandémia miatt továbbra is nagyon csendesek. A nézők érdeklődése mérsékelt, és egyelőre nincs olyan nagyobb produkció a Teneten kívül, ami erőteljesebben motiválná a közönséget.



Hozzátette, hogy bár az amerikai piacok 75 százaléka már működik, a két legnagyobb amerikai mozis piac, Los Angeles és New York filmszínházai, továbbá a kaliforniai, észak-karolinai, michigani, új-mexikói, seattle-i és portlandi mozik zömmel továbbra is zárva vannak a koronavírus-járvány miatt.



Paul Dergarabedian, a Comscore boxoffice-elemzője úgy becsülte, hogy Észak-Amerikában a pandémia karanténja után egyelőre a mozik mintegy 58 százaléka tudott kinyitni. Szerinte a mozis piac egyelőre álmos és bizonytalan, de az legalább bizakodásra ad okot, hogy a közönség választhatja a mozit is, a filmrajongók nemcsak a képernyők előtt ülhetnek.