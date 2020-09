Koronavírus

Tíz európai országban bevezetik a német kapcsolatkövető alkalmazás új változatát

Németország után tíz további európai országban is bevezetik a szövetségi kormány megbízásából fejlesztett kontaktkövető okostelefon-alkalmazást, amely figyelmezteti használóját, ha fertőzésveszéllyel járó kapcsolatba került az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) egy igazolt hordozójával - jelentették be szerdán Berlinben.



A Németországban száz napja bevezetett alkalmazás "sikertörténet", már több mint 18 millió letöltésnél tart. Ugyanakkor használatában nagyobb következetességre van szükség - emelte ki Jens Spahn szövetségi egészségügy miniszter, hozzátéve, hogy az érintett felhasználók eddig csak nagyjából minden második esetben rögzítették az alkalmazásban, hogy pozitív a koronavírustesztjük.



Az alkalmazás valószínűleg több tízezer figyelmeztetést küldött ki automatikusan. Ez is igen sok, de messze nem elég - mondta.



A fertőzésveszélyre figyelmeztető applikáció "rocksztár az alkalmazások között, több követője van, mint a Rolling Stonesnak" - fogalmazott Timotheus Höttges, a fejlesztést az SAP német szoftvercéggel együttműködve végző Deutsche Telekom német távközlési vállalat vezérigazgatója. Kiemelte, hogy az alkalmazás a kormány és az üzleti szféra együttműködésének kiemelkedő példája. Elmondta, hogy a következő lépésben "európaizálják" az alkalmazást, a napokban készülnek el az új verzióval, amelyet októberben tíz partnerországban - Ausztria, Csehország, Dánia, Észtország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Olaszország, Spanyolország - vezetnek be.



Valamennyi ország az úgynevezett decentralizált rendszert választotta a fertőzésre figyelmeztető okostelefon-alkalmazások területén, ami azt jelenti, hogy a felhasználói adatokat nem központilag, hanem csak a felhasználó készülékén tárolják. Németország legnagyobb szomszédjával, Franciaországgal éppen azért nem lehetséges az együttműködés, mert ott centralizált adattárolási rendszert vezettek be - fejtette ki a Deutsche Telekom vezetője.



A Németországban nagyszabású kormányzati reklámkampánnyal népszerűsített alkalmazás - hivatalos nevén Corona Warn-App - akkor riasztja a felhasználót, ha legalább 15 percig 2 méteres távolságon belül tartózkodott telefonjával egy olyan igazolt fertőzöttel, akinél ugyancsak volt okostelefon, rajta az alkalmazással, amelyben rögzítette, hogy pozitív eredményt mutat a koronavírustesztje. A riasztott felhasználó így tudhatja, hogy elkaphatta a vírust, és az értesítés arra sarkallhatja, hogy megvizsgáltassa magát.



A tudományos kutatások alapján az alkalmazás akkor járulhat hozzá számottevően a fertőzési láncolatok megszakításához, ha a lakosság legalább 15 százaléka letölti és megfelelően használja.