Három napra az internetre költöztetik az oktatást Romániában

Romániában csaknem 19 ezer szavazókört jelöltek ki a vasárnapi önkormányzati választások lebonyolítására, ezek túlnyomó többségét az iskolákban szervezik meg.

Három napra felfüggesztik az óralátogatást azokban a romániai iskolákban, amelyekben szavazókörök fognak működni a szeptember 27-i önkormányzati választásokon - döntötte el szerdán az országos járványügyi operatív törzs (CNSU).



A határozat értelmében az érintett tanintézményekben szeptember 25-étől 29-ig (a keddi napot is beleértve) szüneteltetik a tanárok és diákok jelenlétét feltételező iskolai tevékenységeket, az oktatást azonban nem függesztik fel, hanem az interneten folytatják.



Az Edupedu.ro szakportál szerint a CNSU határozatát az oktatási tárca vezetője miniszteri rendeletben is megerősítette.



A CNSU utolsó pillanatban kiadott egységesítő határozatával felülbírálta a bukaresti járványügyi törzs múlt heti döntését, amelynek értelmében már csütörtöktől bezárták volna a fővárosi iskolákat.



Az óralátogatás szüneteltetését a hatóságok a járvánnyal indokolták, mert a voksolás előtt és után is fertőtleníteni akarják a választások alakalmával igénybe vett termeket.



A koronavírus-járvány miatt eddig is online zajlott az oktatás azokon a településeken, ahol az utóbbi két hétben a fertőzési ráta meghaladta a lakosság egy ezrelékét. Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint ezen a héten 12 945 iskolában hagyományos óralátogatással, 305 iskolában kizárólag online, 4406 iskolában pedig vegyes rendszerben folytatódott az oktatás.