Koronavírus-járvány

Lengyelországban előállították az első vérplazma alapú gyógyszert

A kelet-lengyelországi Lublinban működő egyik biotechnológiai cég előállította a koronavírus-fertőzésből felgyógyultak vérplazmájából kivont immunoglobulinokat tartalmazó, a maga nemében világviszonylatban első ilyen gyógyszert, melynek tesztelését októberben kezdik el - jelentették be a gyártók szerdai sajtóértekezletükön.



A specifikus anti-SARS-CoV-2 immunoglobulinokat (ellenanyagokat) tartalmazó gyógyszert, melyet izominjekcióként adnak be, a sikeres klinikai tesztelést követően néhány hónapon belül forgalmazhatják, elsősorban Lengyelországban - közölték.



A passzív immunizálást eredményező, a Covid-19-betegség halálos kimenetelű eseteinek számát várhatóan csökkentő gyógyszernek az az előnye a jelenleg több országban is alkalmazott plazmatranszfúziós terápiához képest, hogy bármilyen vércsoportú beteg kezelésére alkalmas. A frakcionált vérplazmából előállított készítmény feltehetőleg hatékonyabb a vérplazmánál, mivel sűrített formában tartalmazza az ellentesteket.



A gyártás során fehasznált 120 liternyi vérplazmát a Covid-19-betegségből, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus okozta tünetmentes fertőzésből felgyógyult sziléziai bányászok véréből nyerték.



A sziléziai bányászok között május óta a koronavírus-fertőzés több mint 8 ezer esetét regisztrálták. Többségükben tünetmentesen estek át a fertőzésen, szerdáig 99,4 százalékuk felgyógyult. Aznap hat új esetet jegyeztek a bányászok körében.



Lengyelországban jelenleg 16 112 az aktív - nagyrészt tünetmentes - esetek száma, közülük 974 új esetről szerdán számoltak be. A járvány kitörése óta összesen 81 673 fertőzést regisztráltak. Elhunyt 2344, többségében más krónikus betegségekben is szenvedő beteg.