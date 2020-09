Koronavírus-járvány

Gyorstesztek tömeges alkalmazására készül a bajor kormány

A kórokozó jelenlétét nagyjából negyed óra alatt kimutató gyorstesztek tömeges alkalmazásával egészítik ki a koronavírus-járvány elleni védekezést Bajorországban - döntött kedden a német tartomány kormánya.



Markus Söder miniszterelnök a kormányülés utáni tájékoztatón elmondta, hogy "első lépésként" megbízták az egészségügyi minisztériumot tízmillió gyorsteszt beszerzésével, illetve vásárlási opciók biztosításával.



Az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) terjedése felgyorsult Bajorországban, és Németország valamennyi szomszédjánál egy "nagyon erős második hullám" bontakozik ki. Ezért fokozni kell a járványlassító erőfeszítéseket, amihez ki kell egészíteni a tartományi tesztstratégiát "új, innovatív tesztelési lehetőségekkel" - mondta a miniszterelnök.



Hubert Aiwagner gazdasági miniszter hozzátette, hogy a tízmillió gyorsteszt beszerzésére mintegy 100 millió eurót (36 milliárd forint) fordítanak. Kiemelte, hogy több bajor vállalkozás is képes ilyen eszközök gyártására.



Az úgynevezett antigén-gyorstesztek várhatóan egész Németországban a védekezés legfontosabb eszközei közé kerülnek az őszi-téli időszakban. Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter egy keddi nyilatkozatában kiemelte, hogy ezek a tesztek ugyan még nem adnak annyira pontos eredményt, mint az eddig leginkább alkalmazott, úgynevezett PCR-tesztek, de az utóbbi hónapok fejlesztései révén már "elég jó" minőséget produkálnak. Így ezt a technológiát is lehet már széles körben használni, ezért a gyorsteszt a szövetségi kormány és a tartományi kormányok október közepére elkészülő, frissített járványvédelmi stratégiájában is fontos szerephez jutnak.



Keddi német sajtóértesülések szerint a kormányzati körökben ismert adatok alapján az új fejlesztésű gyorstesztek 80 százalékos pontossággal mutatják ki a SARS-Cov-2 jelenlétét. A tervek szerint elsősorban kórházak és időseket ellátó intézmények dolgozóinál rendszeresítenék a gyorstesztet. A munkavállalóknak minden nap, műszakkezdés előtt kellene elvégezniük a vizsgálatot. A másik fő alkalmazási terület a légi közlekedés lehet, a járatok utasainál beszállás előtt végeznék el a tesztet. Az ágazatban a fogyasztói bizalom erősödését remélik a tervezett újítástól.

Németországban a PCR-tesztet is minden eddiginél intenzívebben alkalmazzák. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) legutóbbi adatai szerint a hetente elvégzett PCR-tesztek száma meghaladta az 1,1 milliót. Szeptember 7. és 13. között az intézet nyilvántartásában szereplő 165 laboratóriumban 1 120 835 mintát vizsgáltak. Egy hónappal korábban még 900 ezer alatt volt a hét nap alatt elvégzett tesztek száma. A pozitív leletek aránya nem változott számottevően, a 33. héten 0,97 százalék, a 37. héten 0,86 százalék volt.



Az RKI keddi adatai szerint 24 óra alatt 1821 új fertőződést azonosítottak. Az új esetekkel együtt 274 158 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust. A fertőzés okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma tízzel emelkedett, 9396-ra.



A bajor kormány a tízmillió gyorsteszt beszerzésének elindítása mellett egy sor további járványügyi intézkedést is tett. A legtöbb azokra a járásokra, városokra vonatkozik, amelyekben a fertőzésszám emelkedése miatt pótlólagos járványlassító szabályokat kell bevezetni. A kormány szigorításokat tett lehetővé, felhatalmazta az illetékes helyi egészségügyi hivatalokat a többi között a maszkviselési kötelezettség bevezetésére és az alkoholfogyasztás tiltására a forgalmas közterületeken.



Markus Söder ismételten arra kérte a Bayern München labdarúgócsapatának szurkolóit, ne utazzanak el Budapestre a csütörtöki, Sevilla elleni Európai Szuperkupa-mérkőzésre. Egyben közölte, hogy visszavonták azt a szabályt, amely szerint nem kell karanténba vonulniuk mindazoknak, akik 48 óránál rövidebb ideig tartózkodnak járványügyileg kockázatosnak minősített területen. Az új szabály szerint ez az engedmény nem vonatkozik a sportesemények és kulturális rendezvények látogatóira, és mindenki másra sem, aki csak a szabadidejét tölti ilyen besorolású területen.