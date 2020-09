Illegális bevándorlás

Manfred Weber: az EU-s külső határ hatékony ellenőrzése az új menekültügyi politika legfontosabb eleme

Az Európai Unió külső határának hatékony ellenőrzése a legfontosabb a közösség új menekültügyi migrációs politikájában - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője egy keddi német lapinterjúban.



A Die Welt című lapban az Európai Bizottság szerdán bemutatandó javaslatai elé időzítve közölt interjúban Manfred Weber arra a felvetésre, hogy az EU új menekültügyi politikájában várhatóan kevéssé kapnak szerepet azok az eszmék, amelyeket Angela Merkel német kancellár a 2015-ös menekültválságban érvényre akart juttatni, kiemelte: "2015 hibája az volt, hogy az európai vitában szinte csak a szolidaritásról volt szó", a menedékkérők EU-s tagállamok közötti elosztását szabályozó mechanizmus volt a középpontban, a határok biztosítása és az elutasított menedékkérők hazajuttatása pedig nemigen volt téma.



"Ezért a jövőben kiegyensúlyozott menekültügyi politikára van szükség, amely összhangot teremt a humanitás, a segítség és az ellenőrzés között" - mondta Manfred Weber.



"A működőképes határellenőrzés az előfeltétele mindennek. Ha nem biztosítjuk és nem védjük meg az EU-s külső határt, akkor az embercsempész bandák, a maffia vagy Erdogan török elnök dönti el, hogy ki jön Európába" - mondta.



"Ez elfogadhatatlan. Európának önállóan kell határoznia arról, hogy ki jöhet" - tette hozzá.



Kiemelte, hogy "Európának a humanitás kontinensének kell maradnia", vagyis védelmet kell nyújtania a politikai üldözötteknek és a sürgősen segítségre szorulóknak.



Humanitárius kritériumok alapján kell dönteni, elsősorban a leginkább elesett embereket kell befogadni, "és nem a 22 éves fiatalembereket, akik egy menekülttáborban is jól megvannak" - fogalmazott Manfred Weber.



A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a többi között az EU és Törökország kapcsolatáról is szólt, kiemelve: be kell fejezni a csatlakozási tárgyalásokat, és meg kell mondani Törökországnak, hogy nem lesz EU-tag.



A európai parlamenti frakcióvezető a 2021-ben kezdődő hétéves ciklus EU-s költségvetéséről és a koronavírus-világjárvány gazdasági hatásainak ellensúlyozását szolgáló programokról elmondta, hogy "a pénzeket csak akkor lehet rendesen elkölteni, ha az újságírók szabadon dolgozhatnak és feltárják a korrupciót és a visszaéléseket, és ha a bíróságok függetlenül működve ránézhetnek a hatalmon lévők körmére".



Ezért "az EU-s milliárdok csak akkor érkezhetnek, ha mindenki betartja a jogállamiság elveit".



Hozzátette: "Lengyelországból vagy más országokból azt hallom, hogy érvényesítik a jogállami elveket", és ha ez valóban így van, akkor nem kell aggódni az EU-s támogatási pénzek és a jogállamiság összekötése miatt.



Rámutatott, hogy az EU-s költségvetés és a járvány hatásait ellensúlyozó helyreállítási alap elfogadásához az Európai Parlament hozzájárulása is szükséges.

Ez a hozzájárulás pedig csak akkor lehetséges, ha megvalósul a támogatásokat a jogállami elvekkel összekapcsoló úgynevezett jogállamisági mechanizmus. "Különben a tagállamok január 1-jén nem kapják meg az EU-s milliárdokat. Jogállam nélkül nincs pénz" - mondta Manfred Weber.