Emelte a brit kormány a készenléti szintet

A brit egészségügyi minisztérium hétfő este bejelentette: az intézkedés előzményeként az Egyesült Királyság négy nemzetének - Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország - tisztifőorvosai a járványhelyzet áttekintése után közös indítványban javasolták, hogy az ötfokozatú skálán a kormány az eddigi harmadikról a negyedik szintre emelje a készültséget.



A tisztifőorvosok indoklása szerint jóllehet egy ideig alacsony volt a koronavírus-fertőzöttek és a halálos áldozatok száma, az esetszám azonban most már gyorsan, valószínűleg exponenciális ütemben növekszik az Egyesült Királyság mind a négy nemzetének jelentős kiterjedésű térségeiben.



A hétfőn életbe léptetett negyedik - narancssárga - szint hivatalos meghatározása is úgy szól, hogy a koronavírus gyorsan terjed az Egyesült Királyságban, és megvan annak a kockázata, hogy terjedési ütem exponenciálissá válik.



A májusban bevezetett ötfokozatú járványriasztási rendszer legalacsonyabb, zöld fokozata azt jelzi, hogy a Covid-19 betegséget okozó új koronavírus nincs már jelen Nagy-Britanniában. A skála legmagasabb, ötödik - vörös - riasztási szintje ugyanakkor olyan kritikus helyzetet jelezne, amelyben érdemi kockázattá válna, hogy az egészségügyi ellátórendszer nem tud megbirkózni a járvánnyal.



A készenléti rendszer májusi meghonosítása után a brit kormány a negyedik szintet léptette életbe, de ezt június 19-én mérsékelte. A tisztifőorvosok akkori helyzetértékelése szerint ugyanis abban az időszakban mind a négy országrészben folyamatosan csökkent az esetek száma.



A hétfőig érvényben volt harmadik készültségi szint hivatalos meghatározása szerint a koronavírus továbbra is jelen van az Egyesült Királyságban, de már lehetséges a terjedésének megfékezését célzó korlátozások és az emberek közötti távolságtartást előíró szabályok fokozatos enyhítése.



A fertőzöttek számának jelenlegi újbóli gyorsulása miatt azonban ismét napirendre került a szigorítás.



Nem sokkal a bejelentés előtt Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója elmondta: ha semmilyen ellenintézkedés nem történik, a napi új fertőződések száma 7-8 naponta megkétszereződhet, és e terjedési modell alapján október 13-ára már 49 ezren fertőződhetnének meg egyetlen nap alatt, egy hónappal később pedig napi kétszáz fölé emelkedne a halálos áldozatok száma.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem előrejelzés, és az előkészítés alatt álló, illetve a már meghozott ellenlépésekkel a jelenleg felfelé tartó terjedési görbe várhatóan megtörhető.



Boris Johnson miniszterelnök keddre összehívja a kormány különleges helyzetekben összehívott tanácskozó testületét (COBRA), és utána valószínűleg lépéseket jelent be a járvány megfékezésére.

Kormányzati forrásoktól származó brit médiaértesülések szerint a lehetséges intézkedések között szerepel egy kéthetes országos "minizárlat" elrendelése is. Ennek intézkedései közé tartozna a nem egy háztartásban élők csoportos összejöveteleinek időleges megtiltása, illetve egyes vendéglátóhelyek bezárása vagy nyitvatartási idejük korlátozása.



Johnson azonban az elmúlt napokban többször jelezte: nincs szándékában a márciusihoz hasonló, országos kiterjedésű teljes zárlat újbóli elrendelése, mert a brit gazdaság ezt nem viselné el.



A március végén elrendelt - azóta jórészt feloldott vagy jelentősen enyhített - széles körű országos korlátozások nyomán az idei második negyedévben példátlan ütemben, 20,4 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék (GDP) negyedéves összevetésben.