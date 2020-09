Koronavírus

Öt nap után először csökkent száz alá a koronavírus-fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában

Horvátországban és Szlovéniában öt nap után először esett száz alá az új típusú koronavírussal fertőzöttek napi száma, és ezzel folytatódott a hétvégi csökkenő tendencia - derült ki a válságstábok hétfői jelentéséből.



Horvátországban az elmúlt 24 órában 70-nel nőtt, és elérte a 14 992-őt az azonosított fertőzöttek száma. Öt idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 254-re nőtt, 12 737-en viszont már meggyógyultak. Kórházban kezelnek 2297 beteget, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Szombaton még 197 új esetről számoltak be, a hét közepén pedig a kétszázat is meghaladta a napi új esetek száma.



Az aktív betegek száma 2002, és 9159 ember van hatósági karanténban.



Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint vasárnap 50-nel 4470-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, de kevesebb tesztelést is végeztek a hétvégén. Szombaton még 111 új esetről számoltak be. Múlt kedd óta nem csökkent száz alá a napi új esetek száma, csütörtökön a járvány kezdete óta legtöbb, 137 esetet regisztrálták az országban.



Nem történt új haláleset, a járvány eddigi elhunytjainak száma 142 maradt. A diagnosztizált betegek közül 70-en vannak kórházban, közülük tizennégyet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 1280.



A kormány legújabb, múlt hét csütörtöki rendelete szerint Szlovéniában hétfőtől a vendéglátóhelyek reggel hat és este fél tizenegy között tarthatnak csak nyitva.