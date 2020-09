Erőszak

A rendőri intézkedés közben meghalt afroamerikai nő családja 12 millió dollár kártérítést kap

Az egyesült államokbeli Kentucky államban rendőri intézkedés közben meghalt 26 éves afroamerikai nő, Breanna Taylor családja 12 millió dollár kártérítést kap a várostól - jelentette be Greg Fischer, Louisville város polgármestere kedden.



A polgármester egyben ígéretet tett a rendőrség munkájának megreformálására.



Breonna Taylorra, aki ápolónő volt, a március 13-án éjjel a lakásán tartott, kábítószer-kereskedelemmel összefüggő házkutatás során nyolcszor lőttek rá a rendőrök. A helyi rendőrség munkatársai olyan házkutatási engedély birtokában hatoltak be a lakásba, amely lehetővé teszi a bejárati ajtó kopogtatás nélküli betörését. Kábítószert kerestek Taylor partnerénél, Kenneth Walkernál, s az intézkedés közben összesen 25 golyót lőttek ki. Az eset után a rendőrök úgy nyilatkoztak: a fegyvertartási engedéllyel rendelkező Walker rálőtt és megsebesítette egyik társukat, és a lövéseiket mintegy "válaszként" adták le.



A lakásban egyébként nem találtak kábítószert.



Taylor édesanyja, Tamika Palmer áprilisban pert indított a rendőrség ellen.



Breonna Taylor halála azonban csak a Minneapolisban rendőri intézkedés közben életét vesztett George Floyd ügye után kapott országos nyilvánosságot, s lett a rendőri erőszak és a faji megkülönböztetés egyik emblematikus példája.



Az intézkedő három rendőr egyikét júniusban elbocsátották, a másik kettőt pedig kényszerszabadságra küldték. Az ügyben jelenleg is folyik a vizsgálat. A helyi sajtó jelentései szerint vádesküdtszék dönt majd az esetleges vádemelésről. Fischer polgármester elbocsátotta a város rendőrfőnökét is, és helyette - Yvette Gentry személyében - afroamerikai nőt nevezett ki a rendőrség élére.



Louisville városi tanácsa egyhangú szavazással úgy döntött, hogy betiltja a kopogás nélküli házkutatás gyakorlatát. Hasonló értelmű törvénytervezetet terjesztettek elő a szövetségi képviselőházban is.