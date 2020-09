Történelem

Háborús bűnökkel gyanúsított egykori katonákat és rendőröket vettek őrizetbe Boszniában

Háborús bűnök gyanújával hét egykori boszniai szerb katonát és rendőrt vettek őrizetbe a kelet-boszniai Sokolacon a hatóságok szerdán - közölte a Klix.ba szarajevói hírportál.



A férfiakat azzal gyanúsítják, hogy az 1992-1995-ös boszniai háború idején bosnyák civilek ellen követtek el háborús bűncselekményeket. A gyanú szerint 1992 szeptemberében egy boszniai szerb félkatonai szervezet tagjaiként a Sokolachoz közeli Novoseoci faluban összegyűjtötték a fiúkat és a férfiakat, majd egy közeli szeméttelepen kivégezték őket. A negyvennégy áldozat közül a legfiatalabb 14, a legidősebb 82 éves volt. A helyi asszonyokat elüldözték. A támadók emellett felrobbantották a településen található mecsetet is.



A sajtó információi szerint az elfogottak között van Sokolac egykori rendőrfőnöke, Dragan Obradovic, valamint az ellenzéki Szerb Demokrata Párt (SDS) volt parlamenti képviselője, Milan Tupajic. Az SDS már reagált is az elfogásra, és túlzónak nevezte a rendőrségi fellépést az elfogottakkal szemben.



A nyomozóhivatal közölte, egy gyanúsítottat keresnek még, aki jelenleg külföldön tartózkodik.



Ugyanebben a gyilkosságban való részvétellel gyanúsítják Radislav Krstic ezredest is, akit a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék 2004-ben 35 évnyi letöltendő börtönbüntetésre ítélt népirtás elősegítésének vádjával. A volt katonai vezető Lengyelországban tölti börtönbüntetését, ahol a novoseoci üggyel kapcsolatban is ki fogják kérdezni.



A boszniai háború idején mintegy százezren vesztették életüket, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.