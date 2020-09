Járvány

Berlusconi a koronavírusról: életem legveszélyesebb próbatétele volt

2020.09.14

Silvio Berlusconi láthatóan meghatódva mondott köszönetet a kórház orvosainak, személyzetének és mindazoknak, akik jókívánságaikat küldték neki az utóbbi több mint tíz napban.



"Életem legnehezebb és legveszélyesebb próbatétele volt ez" - jelentette ki Silvio Berlusconi. Elmondta, hogy a vizsgálatok szerint rendkívül magas fertőzöttségi szinttel érkezett a kórházba, ahol többek között kétoldalú tüdőgyulladással kezelték.



A szeptember 29-én nyolcvannegyedik évét betöltő politikus emlékeztetett, hogy Olaszországban a nyolcvan év feletti betegek nyolcvan százaléka elhunyt.



A járványhullámok miatt az országot nem állíthatjuk le ismét, mivel ez precedens nélküli gazdasági katasztrófához vezetne - jelentette ki Berlusconi. Ezzel egy időben arra kért mindenkit, ne becsülje alá a koronavírus-fertőzés veszélyességét. Hangsúlyozta, mindenkinek személyes felelősségétől is függ, mennyire kockáztatja saját és mások egészségét.



Silvio Berlusconi még nehezen veszi a levegőt, a következő heteket a Milánó közeli villájában tölti, ahol további teszteket végeznek rajta állapota ellenőrzésére.



Silvio Berlusconi valószínűleg augusztusban Szardínia szigetén kapta el a fertőzést, amelytől két lánya, egyik fia és Berlusconi élettársa is megbetegedett.



A 83 éves politikus háromszor is volt Olaszország miniszterelnöke, jelenleg európai parlamenti képviselő.