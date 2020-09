Illegális bevándorlás

Menekültválság: nem akarnak Leszboszon maradni a leégett tábor lakói - videó

Az emberek a főúton próbálnak menedéket találni, amely a sziget fővárosába, Mytilene-be vezet. Azt hiszik, hogy ha eljutnak a kikötőbe és ott táboroznak, a kormány kénytelen lesz átvinni őket a szárazföldre.



A kormány nem halandó átszállítani a menedékkérőket, és már épített is egy ideiglenes szabadtéri tábort. Görögország összesen 3000 sátrat állít fel. Mindegyik sátorban 6 ember fér el. Az új tábort katonák építették meg, és már a hétvégén tervezik, a menekültek beköltöztetését. Elsőbbséget élveznek a családok, míg az egészségügyi személyzet méri a táborba belépők hőmérsékletét.



A migránsok azonban azt mondják, hogy nem akarnak új tábort, ezért naponta tiltakoznak, és az út megnyitását kérik a rendőrségtől.



„Moria nem volt jó, szabadságot akarunk, nem táborokat” - mondja Hakem Ahmaed Aazim menedékkérő Afganisztánból



"Üzenetem a globális közösségnek és az Európai Uniónak, hogy minél hamarabb áttelepítsenek minket innen, annál jobb. Többé ne hunyjanak szemet e fölött. Életünket és gyermekeink életét veszély fenyegeti. Ha két perccel később hagyjuk el Móriát, élve megégtünk volna" - teszi hozzá Aaina Mohammadi 50 éves menedékkérő szintén Afganisztánból.



Szombaton kisebb összecsapások voltak egy kis menekültcsoport és a rohamrendőrök között. A rendőrség vegyszereket és könnygázt használt, könnyebb sérülésekről is beszámoltak. A menedékkérők rendőri túlkapásról beszélnek.



"A menekültek és a migránsok, akik továbbra is az utcán élnek, azzal érvelnek, hogy egyetlen "új" Moria tábor sem tarthatja őket a szigeten. Életüknek ez a fejezete bezárult. Azt kérik, hogy vigyék át őket a szigetről a szárazföldre. Felszólítják továbbá az Európai Unió tagállamait, hogy mutassanak szolidaritást és együttérzést, és fogadják be őket" - tudósít a helyszínről Aposztolosz Sztaikosz az Euronews riportere.

