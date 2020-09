Koronavírus-járvány

Újabb rekordot döntött az elhunytak száma Ukrajnában

A járvány kezdete óta a legtöbb új fertőzöttet, 3144-et éppen egy nappal korábban, csütörtökön jegyezték fel, az egy nap alatt elhunyt korábbi legtöbb beteget, 57-et pedig hétfőn.

Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, szombatra újabb rekord dőlt meg, ezúttal az egy nap alatt elhunytak száma 72 halálos áldozattal nőtt, de új betegből is rekordközeli, több mint 3100-at regisztráltak - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített szokásos napi tájékoztatóján.



Az elmúlt napon 3103 új esettel 151 859-re nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig a 72 újabb halálos áldozattal 3148-ra, miközben eddig 68 346-an gyógyultak meg, közülük előző nap 1341-en. Jelenleg már 80 365 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1690-nel nőtt egy nap alatt. A járvány kezdete óta a legtöbb új fertőzöttet, 3144-et éppen egy nappal korábban, csütörtökön jegyezték fel, az egy nap alatt elhunyt korábbi legtöbb beteget, 57-et pedig hétfőn.



Területi bontásban előző nap a legtöbb új beteget, 428-at, továbbá öt halálos áldozatot a fővárosban, Kijevben jegyezték fel. Ezzel a főváros vált az ország legfertőzöttebb régiójává, megelőzve a listán eddig vezető nyugat-ukrajnai Lviv megyét. Kijevben az azonosított fertőzöttek száma elérte a 16 951-et, míg Lviv megyében eddig 16 774-et regisztráltak. Az elhunytak száma a fővárosban 266-ra emelkedett, Lviv megyében négy újabb esettel 468-ra.



A második legtöbb új beteget, 292-t és hat halálos áldozatot a kelet-ukrajnai Harkiv megyében, a harmadik legtöbbet, 280-at és két újabb elhunytat pedig a nyugati országrészben lévő Ternopil megyében regisztrálták az elmúlt napon.



Kárpátalján a jelenlegi adatok alapján eddig 8532 fertőzöttet azonosítottak, az elhunytak száma kettővel 282-re nőtt, miközben a járvány kezdete óta 3690-en győzték le a kórt.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál szombati beszámolója szerint Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter egy tévéshow-ban elképzelhetőnek nevezte, hogy a Covid-betegek ilyen gyors ütemű növekedése mellett hamarosan nem lesz elég orvos az ellátásukra. A tárcavezető szavai szerint az azonosított fertőzöttek számát tekintve Ukrajna az európai országok között most a hetedik helyen áll, a világ országai közül pedig a 24.-en.



Sztepanov szombati tájékoztatóján elmondta, hogy az egészségügyi alkalmazottak közül újabb 178 kapta el a vírust, közülük már 12 783 fertőződött meg a járvány kitörése óta. Az elmúlt napon is elég sok, 481 koronavírusos beteget kellett kórházba szállítani.