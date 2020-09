Évforduló

Trump: "Amerika soha nem fog lankadni a népét fenyegető terroristák üldözésében"

"Amerika soha nem fog lankadni a népét fenyegető terroristák üldözésében" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozataira emlékezve a pennsylvaniai Shanksville városa melletti emlékműnél mondott beszédében pénteken.



Rövid és érzelmektől áthatott beszédében az elnök Amerika hőseinek nevezte a 19 évvel ezelőtti terrortámadás valamennyi áldozatát, köztük azokat a tűzoltókat, mentősöket, rendőröket és orvosokat is, akik azonnal az áldozatok segítségére siettek. "Az American Airlines 93-as járatának áldozatai a legamerikaibb módon cselekedtek" - fogalmazott Trump. A repülőgép utasaira utalva hangsúlyozta: "19 évvel ezelőtt 40 nagyszerű férfi és nő győzedelmeskedett a terror felett, és életét áldozta nemzetünk védelmében".



A pennsylvaniai városka közelében zuhant le az American Airlines légitársaságnak az a járata, amelyet a terroristák eltérítettek, s a feltételezések szerint egy washingtoni célpont felé irányították volna, de az utasok ellenállása miatt Shanksville mellett zuhant le. Ez volt a negyedik eltérített utasszállító 2001. szeptember 11. reggelén. Az első két repülőt a terroristák helyi idő szerint reggel kilenc óra után vezették bele a Világkereskedelmi Központ New Yorkban lévő két ikertornyába, majd egy harmadik eltérített gép a Pentagonnak (amerikai védelmi minisztérium) a Washington melletti Arlingtonban lévő, ötszögletű épületére zuhant.



A merényletsorozat mintegy háromezer ember életét követelte.



Az Egyesült Államok pénteken egész nap történetének e megrendítő eseménysorozatára emlékezik. New Yorkban az ikertornyok helyén megépített emlékműnél, mint minden évben, az idén is helyi idő szerint reggel kilenc óra 3 perckor - az első eltérített repülőgép becsapódásának pillanatában - kezdődött az emlékezés. Harangszó mellett olvasták fel valamennyi áldozat nevét. A ceremónián jelen volt Mike Pence alelnök és hitvese is.



A Washingtonnal átellenben, a Potomac folyó virginiai partján fekvő Arlingtonban Mark Esper védelmi miniszter mondott emlékező beszédet, Shanksville-ben pedig Donald Trump és a first lady, Melania Trump tisztelgett koszorúkkal az áldozatok hősiességét megidéző emlékműnél.



Trump még csütörtökön este proklamációt adott ki, amelyben a többi között úgy fogalmazott: "2001-ben nemzetünk Isten segedelmével rendíthetetlen ígéretet tett, hogy soha nem feledi azt a csaknem háromezer ártatlan amerikait, akit értelmetlenül meggyilkoltak szeptember 11-én. Ezen a megszentelt napon - a Hazafiak Napján - ünnepélyesen lerójuk tiszteletünket". Az elnök egyébként pénteken reggel a Twitteren is idézett a proklamáció szövegéből.

A New York-i megemlékezésen jelen volt a demokraták elnökjelöltje, Joe Biden és a felesége is, akik találkoztak is a Pence házaspárral. Az amerikai televíziók fontosnak tartották, hogy beszámoljanak arról: Mike Pence és Joe Biden a koronavírus-járvány miatt szájmaszkot viselt és könyökük érintésével köszöntötte is egymást. Bidenék pénteken délután látogattak Shanksville-be.



Az Egyesült Államokban nemcsak a terrortámadások egykori helyszínein tartottak megemlékezéseket, hanem szerte az országban, több nagyvárosban és kistelepülésen is. A nagy amerikai televíziós csatornák 19 évvel ezelőtti filmrészleteket mutatnak be és dokumentumokat elevenítenek fel, politikusok és elemzők értékelik az akkori helyzetet és a terrorizmus elleni harcot.