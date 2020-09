Koronavírus

Ausztriában szigorították a maszkviselésre vonatkozó szabályokat

Ausztriában pénteken szigorítottak a maszkviselésre vonatkozó szabályokat a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében.



Az osztrák kormány bejelentette, hogy az összes boltban és az osztálytermeket leszámítva az iskolák épületében is kötelezővé válik a maszk hordása, miközben 50 főben határozták meg a magánrendezvények felső létszámkorlátját.



Azok az események, ahol a vendégek nem rendelkeznek kijelölt ülőhellyel - például a magánbulik - beltéren 50 főig, kültéren 100 főig bezárólag kerülhetnek megrendezésre. Az ülőhelyes nyilvános rendezvények felső létszámkorlátja beltéren a jelenlegi ötezer helyett 1500, kültéren pedig tízezer helyett 3000 fő - tájékoztatott a kabinet.



Ausztriában június vége óta újra terjedőben a fertőzés, és csütörtökön már március végi rekordot döntött az új esetek száma.



"Újra komolyodik a helyzet, a számok folyamatosan emelkedtek az elmúlt hetekben" - mondta Sebastian Kurz kancellár az új szigorításokat ismertető sajtótájékoztatóján. "Azt kérem önöktől, hogy legyenek újra óvatosabbak" - tette hozzá.



A maszkviselés eddig csak a tömegközlekedési eszközökön, illetve az élelmiszerüzletekben és postahivatalokban volt kötelező. Hétfőtől minden üzlethelyiségre és iskolára kiterjesztik a szabályt, valamint a pincéreknek is hordaniuk kell a maszkot. Az osztálytermekben, a tornaórákon és az iskolaudvaron továbbra sem kötelező a száj és az orr eltakarása.



Ugyanakkor a sárga övezetekben található iskolában a testnevelésórákat lehetőség szerint a szabadban vagy a tornateremben kis csoportokban kell tartani, a fizikai kontaktust igénylő edzésformák mellőzésével. Énekelni is csak a szabadban vagy zárt térben maszkban lehet.



Péntektől hét osztrák régió kapott sárga, azaz közepes kockázatú besorolást: Bécs, Graz, Innsbruck, Korneuburg, Bécsújhely, Kufstein és Schwaz. Kurz hangsúlyozta: az a céljuk, hogy elkerüljék az újbóli vesztegzárat. A kancellár újabb szigorításokat helyezett kilátásba arra az esetre, ha továbbra is emelkednének a számok.