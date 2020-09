Koronavírus

Újra ezer felett az új fertőzések száma Csehországban

Csehországban másodszor lépte túl a napi új igazolt koronavírus-fertőzések száma az ezret a legfrissebb adatok szerint.



Az egészségügyi tárca honlapján csütörtökön reggel közölt kimutatás szerint szerdán 1161 új esetet regisztráltak, ami csak hárommal maradt el az előző napi, eddigi legmagasabb esetszámtól.



Rekordmagas az aktív igazolt fertőzöttek száma is, a minisztérium szerint már meghaladja a tízezret. A kórházakban Covid-19-betegséggel jelenleg már 244 személyt kezelnek, akik közül 57-en lélegeztetőgépen vannak. Legutóbb április végén volt ennyi súlyos beteg. Az elhunytak száma 444-re emelkedett.



A romló járványhelyzetre való tekintettel csütörtöktől kezdve a zárt termekben az egész országban kötelezővé tették a védőmaszkok viseletét. Eddig a maszkokat csak a közösségi közlekedési eszközökön, egészségügyi intézményekben és hivatalokban volt kötelező viselni. A szórakozóhelyeket és a bárokat ezentúl éjfélkor be kell zárni. A kormány szerdán úgy döntött, hogy a leginkább veszélyeztetett, 60 év feletti állampolgároknak az állami tartalékalapból ingyen légzésvédőt (FFP2) és öt maszkot küld.



A járványügyi szakemberek szerint Prágában a legrosszabb a helyzet. Az egészségügyi tárca azt állítja, hogy a cseh fővárosban elkezdődött a fertőzés közösségi terjedése. A problémára már külföldön is felfigyeltek, Belgium és Németország ezért Prágát a kockázatosnak tartott "vörös zónába" sorolta. A prágaiak ennek következtében ebbe a két országba csak friss negatív koronavírus-teszttel utazhatnak, vagy karanténba kell vonulniuk. Prágában százezer lakosra jelenleg már 96 fertőzött személy esik.



A helyi fertőzésgócok száma meghaladja a 140-et. Andrej Babis kormányfő szerdán egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy a járvány miatt nehéz ősz vár Csehországra.