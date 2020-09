Koronavírus-járvány

A járvány további terjedéséről, naponta ötszáznál is több új fertőzöttről számolt be Belgium

A negyedik napja tartó folyamatos, a vasárnapi adatokhoz képest tizenhárom százalékos növekedés mellett a koronavírus-fertőzés napi új esetszáma szerdán 502-re emelkedett Belgiumban. Hollandiában hónapok óta nem volt olyan magas az új fertőzöttek száma, mint szerdán.



A belga nemzeti közegészségügyi intézet tájékoztatása szerint emelkedett a kórházba szállítottak, valamint az intenzív osztályon kezelt betegek száma is.



A tájékoztatás szerint a járvány belgiumi megjelenése óta a feljegyzett fertőzöttek száma 89 141. Az országban 100 ezer lakosra 57,7 fertőzött jut, ami 2,5-tel több, mint a hétvégén.



A betegség miatt kórházba szállítottak napi száma szintén emelkedést mutat. A közegészségügyi intézet átlagosan napi 18,4 új kórházi felvételről számolt be, amíg vasárnap ez a mutató még 16,7 volt. Jelenleg 260 beteget ápolnak kórházakban - 45-tel többet, mint a hétvégén -, közülük a korábbi adatokhoz képest 7-tel többen, 59-en részesülnek intenzív ellátásban.



A koronavírus okozta halálozások száma negyedik hete csökkenő tendenciát mutat. A járvány következtében az elmúlt négy napban átlagosan 2,3 embert halt meg, ez a mutató 3,4 volt a étvégén. Belgiumban március óta 9912 haláleset köthető a járványhoz.



A belga külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint Belgium Magyarországot a beutazás tekintetében szerda délután 16 órától narancssárga kategóriába sorolta. Ez azt jelenti, hogy a Magyarországról Belgiumba történő beutazás esetén a belga hatóságok 14 napos önkéntes karantén betartását, valamint a koronavírus-teszt elvégeztetését javasolják.



A Belgiumból való kiutazást illetően a belga külügyminisztérium korábban piros kategóriába sorolta Magyarországot, amellyel a belga állampolgárok számára azt jelzik, hogy az utazás Magyarországra nem engedélyezett vagy feltételekhez kötött. Magyar állampolgár számára a hazatérés Belgiumból Magyarországra továbbra is lehetséges, a magyarországi hatósági rendelkezések betartásával.

Hollandiában szerdán 1140 új koronavírusos esetet azonosítottak, ami április közepe óta a legmagasabb szám az országban.



Hugo de Jonge egészségügyi miniszter videóüzenetben a fertőzés gyors terjedésére hívta fel a figyelmet.



"A helyzet egyre rosszabb, a fertőzöttek száma egyre nő. Ma sokkal többen vannak, mint tegnap vagy tegnapelőtt. Hónapok óta nem volt ennyi fertőzött" - mondta. Hozzátette: különösen Rotterdamban, Amszterdamban és Hágában romlik a járványhelyzet, ahol további társadalmi távolságtartási intézkedéseket vezethetnek be a vírus terjedésének lelassítására.



Felhívta azonban a figyelmet, hogy ha ezek a rendelkezések sem tudják a járványt terjedését korlátozni, akkor a tavaszihoz hasonló, szigorúbb korlátozásokra és lezárásokra lehet számítani. Közölte, hogy reméli, erre végül nem kerül sor, mivel immáron sokkal világosabb elképzeléseik a járvány kezeléséről, így a hatékonyabban is tudnak fellépni ellene.



Az országban a kórházban kezeltek száma egyelőre meglehetősen alacsony a tavaszi adatokhoz képest. Hollandiában, a járvány kitörése óta 77 688 ember fertőződött meg, és 6246 ember lett a Covid-19-betegség áldozata.