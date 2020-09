Koronavírus-járvány

Rekordmagas a napi új fertőzöttek száma Csehországban

Túllépte már az ezret is kedden a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Csehországban.



Az egészségügyi minisztérium szerda reggeli kimutatása szerint kedden 1164 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami 366-al több az eddigi legmagasabb, pénteki napi esetszámnál.



Adam Vojtech egészségügyi miniszter azonnal reagált a járványhelyzet rosszabbodására, és közölte: csütörtöktől kezdve a zárt termekben az egész országban kötelező lesz a maszkok viselete. Eddig maszkot csak a közösségi közlekedési eszközökön, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint a hivatalokban kellett viselni. A miniszter szerint nem kizárt további óvintézkedések elfogadása sem.



Rekordmagas az aktív igazolt fertőzöttek száma is: a minisztérium 9272 fertőzöttet mutatott ki. A kórházakban jelenleg már 234 személyt kezelnek Covid-19-betegséggel, akik közül 62 személy lélegeztetőgépen van. Legutóbb április végén volt ennyi súlyos beteg. Az elhunytak száma 441.



Március elsejétől, amikor az első fertőzöttet regisztrálták, a mai napig 29 877 ember fertőződött meg, közülük több mint 20 ezren már meggyógyultak.



A napi esetek száma szeptember elseje óta gyorsan emelkedik, gyorsabban, mint tavasszal. A CTK hírügynökség szerint az Európai Unióban jelenleg csak Spanyolországban, Franciaországban, Horvátországban, Romániában és Máltán rosszabb a helyzet, mint Csehországban. Az összes szomszédos országban jobb a helyzet.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) prágai irodája keddi nyilatkozatában nyugtalanítónak nevezte a helyzet alakulását. Andrej Babis kormányfő a WHO nyilatkozatát élesen bírálta és visszautasította.



A koronavírus-járvány alakulása lesz az egyik legfőbb témája az úgynevezett slavkovi hármas, tehát a cseh, a szlovák és az osztrák kormányfő szerda délutáni bécsi találkozójának. A slavkovi hármast 2015-ben alakították meg a három ország szorosabb együttműködése céljából.