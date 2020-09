Koronavírus-járvány

Ukrajnában több mint kétezer új beteget regisztráltak

Hétfőre is csaknem 2200 új beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzötteké pedig meghaladta a 138 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített szokásos napi tájékoztatóján.



Az adatok szerint vasárnap 2174 új esettel 138 068-ra nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 31 újabb halálos áldozattal 2877-re emelkedett, miközben eddig 62 606-en gyógyultak meg, közülük előző nap csupán 379-en. Jelenleg 72 585 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1764-gyel nőtt egy nap alatt. A járvány kezdete óta egy nap alatt a legtöbb új fertőzöttet, 2836-ot, pénteken jegyezték fel, a legtöbb elhunytat, 54-et pedig szerdán.



Ukrajnában általában hétvégén valamivel kevesebb új beteget regisztrálnak, ennek az az oka, hogy kevesebb tesztet végeznek, mint hétköznapokon.



Területi megosztásban a legtöbb új beteget, 244-et ismét az ország második legfertőzöttebb területének számító fővárosból, Kijevből jelentették, a második legtöbbet, 186-ot pedig a legfertőzöttebb régióból, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből. Utóbbiban az igazolt fertőzöttek száma 15 881-re, az elhunytaké öt újabb esettel 447-re nőtt.







Kijevben eddig összesen 15 276 beteget azonosítottak, a halálos áldozatok száma pedig két újabbal elérte a 242-őt.







Kárpátalján a jelenlegi adatok alapján az igazolt fertőzöttek száma 8091, haláleset előző nap nem történt, így az elhunytaké továbbra is 271, miközben eddig 3568-an győzték le a kórt.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter elmondta, hogy előző nap 269 koronavírusos beteget kellett kórházba szállítani az országban. A egészségügyi alkalmazottak közül újabb 77 kapta el a vírust, közülük már több mint 12 ezren fertőződtek meg a járvány kezdete óta.



Előző nap 19 006 tesztet végeztek el Ukrajnában, ebből 15 224 PCR-tesztet és 3782 antitestszűrést.



Közben a kormány múlt heti döntésével a legsúlyosabb helyzetű, azaz vörös zónába sorolt nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megyeszékhelyű város polgármestere hétfőn közölte, hogy szeptember 14-től újraindul az oktatás az iskolákban, és kinyitnak az óvodák is, bármilyen besorolást kapjon a város a központi vezetéstől. A helyi vezetés még augusztus végén egy héttel meghosszabbította a nyári szünidőt a gyerekeknek, de a városvezető kijelentette, hogy egy hét múlva mindenképpen el kell kezdődnie a tanításnak, mert a megyeszékhelyen élő gyermekeknek is éppúgy joguk van a teljes értékű oktatáshoz, mint másoknak az országban. Reményét fejezte ki mindazonáltal, hogy addigra városát kiveszi a kormány a vörös besorolású települések közül.

Ukrajnában jelenleg adaptív rendszerű korlátozások vannak érvényben. Ez azt jelenti, hogy a kormány a településeket és a régiókat négy színes - vörös, narancs, sárga és zöld - zónába sorolja a helyi járványhelyzet, a kórházak leterheltsége és az elvégzett tesztek száma alapján. A vörös zónába sorolt helyeken a legszigorúbb korlátozások lépnek életbe, beleértve a tanítás szüneteltetését és a közösségi közlekedés leállítását. A helyi vezetés önhatalmúlag csak szigorúbb korlátozásokat alkalmazhat - enyhébbeket nem -a központilag meghatározottaknál.