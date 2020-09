Kiakadt a PETA, amiért egy nő tigrisherét szorongatott szelfizés közben

Felháborodott a híres állatvédő szervezet, a PETA, miután felkerült a közösségi médiába több olyan fotó, amelyeken egy általuk perverznek nevezett nő megszorongatta egy tigris heréit és azokkal szelfizett.



A szervezet szerint a nő viselkedése ékes példája annak, hogyan élünk vissza az állatokkal, hogyan használjuk ki őket és alázzuk meg őket minden egyes nap, pokollá téve így a kis életüket.



Gondoljunk csak bele, ahhoz, hogy ez a fotó megszülethessen, a tigriseket csapdába ejtik és elfogják őket, majd szabadságuktól megfosztva bezárják mindet. Ahhoz, hogy a thaiföldi turisták ilyen közel merészkedjenek az állathoz, sőt akár meg is fogdossák őket, minden bizonnyal komoly mennyiségű kábítószert adagoltak beléjük.



A PETA szerint a nő egyenesen zaklatta a tigrist, aki általában semmiféle körülmények között nem szereti, ha hozzáérnek, nem hogy még valaki a heréit szorongassa is. Márpedig a nő posztjából ez is kiderült, hogy jók megszorította a nagymacska golyóit a fotózás során.



De nem csak erről az állatról van szó. A filmipar, a divatipar, a szórakoztatóipar is rengetegszer használ fel bevétele növelésének érdekében tigriseket vagy más egzotikus állatokat, amit a PETA szerint meg kellene akadályozni.



Ha már befogjuk őket és rácsok mögött tartjuk, kapjanak méltóságteljes életet. Egyetértünk velük!

