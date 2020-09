Koronavírus

Növekedésnek indult a járvány terjedése Belgiumban és Hollandiában

A hetek óta tartó javuló tendencia megfordult, a hét második felében emelkedésnek indult a koronavírusos esetek száma Belgiumban és Hollandiában. 2020.09.06 18:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A belga nemzeti közegészségügyi intézet vasárnap közzétett jelentése szerint az elmúlt egy hét átlagát tekintve a koronavírussal fertőzött új esetek száma három százalékkal nőtt a megelőző hét adataihoz viszonyítva. Augusztus 16. óta most mutat először emelkedést a járványgörbe Belgiumban.



A hét folyamán az új fertőzöttek száma minden belga tartományban nőtt. Átlagosan naponta 453,6 ember fertőződött meg az országban. Kivételt képez a két továbbra is legfertőzöttebb régió, Antwerpen (+570) és Brüsszeli régió (+793), ahol a szigorított szabályok végett megtorpant az újonnan regisztrált esetek száma. A járvány belgiumi megjelenése óta a feljegyzett fertőzöttek száma 87 825, ami 651-mal magasabb a szombaton közzétett adatnál. Az országban 100 ezer lakosra 54,3 fertőzött jut.



A koronavírus okozta halálozások ugyanakkor csökkenő tendenciát mutatnak. A járvány következtében naponta átlagosan 3,4 ember halt meg a hét folyamán, ez 24 százalékos csökkenést jelent a megelőző héthez képest. Belgiumban március óta 9906 ember halála köthető a járványhoz.



A betegség miatt kórházba szállítottak napi száma is kevesebb. A közegészségügyi intézet átlagosan 16,7 új kórházi felvételről számolt be, ami 15 százalékos csökkenést jelent. Jelenleg 215 beteget ápolnak kórházakban, közülük 53-an részesülnek intenzív ellátásban, 2 százalékkal többen, mint egy hete.



A holland sajtó a fertőzés terjedésének "hirtelen növekedéséről" tájékoztatott vasárnap. A helyi közegészségügyi intézet adataira hivatkozva azt közölték, hogy a hétvégén 654 embernél mutatták ki a fertőzését, ami 31 százalékos növekedést jelent az előző hétévége adataihoz képest. A hét folyamán 3732 ember esetében mutatták ki a kórokozót, ez pedig 21 százalékos emelkedést jelent a megelőző héten feljegyzett adatoknál. Hollandia három hét elteltével szembesül a fertőzés terjedésének hirtelen emelkedésével - írták.



A járvány hollandiai megjelenése óta 76 907 ember esetében jegyezték fel a fertőzést. A betegek 56 százalékát a legfertőzöttebb amszterdami és rotterdami régióiban ápolják.