Erőszak

Egy ember meghalt a birminghami késelésben

Egy ember meghalt, heten megsérültek a közép-angliai Birmingham belvárosában vasárnap történt késeléses incidensben.



Steve Graham, a birminghami rendőrség főfelügyelője kora délutáni sajtótájékoztatóján közölte: a nyomozók egy gyanúsítottat keresnek, őrizetbe vétel az üggyel kapcsolatban eddig nem történt.



Hozzátette: a hét sérült közül kettőnek - egy férfinek és egy nőnek - válságos az állapota, öt ember könnyebb sérülést szenvedett.



Graham hangsúlyozta: semmilyen jel nem utal arra, hogy az incidensnek bármiféle köze lenne a terrorizmushoz, a rendőrség emberölési ügyként kezeli a történteket.



A rendőrtiszt "vaktában elkövetett" bűncselekménynek minősítette a késeléseket. Hozzátette: több helyszínen elkövetett, egymással összefüggő késeléses támadásokról van szó, de az eddigi vizsgálat alapján a sérültek között nem volt semmilyen kapcsolat.



Dominic Raab brit külügyminiszter nem sokkal korábban, a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában szintén azt mondta: a kormánynak nincs olyan információja, hogy terrorcselekmény történt volna.



Graham főfelügyelő tájékoztatása szerint a késelések közvetlen helyszíneit a rendőrség lezárta, de a kordonokon kívüli belvárosi területeken nincsenek korlátozások.



Nyitva van Birmingham legnagyobb bevásárló- és szórakoztatóközpontja, a Bullring Plaza is.



A rendőrségi vezető kijelentette: nyitva maradnak a belvárosi éttermek, pubok, szórakozóhelyek is.



Nagy-Britanniában legutóbb június 26-án volt késeléses támadás. A skóciai Glasgowban történt bűncselekményben hatan megsérültek, köztük egy rendőr.



Az elkövetőt a rendőrség agyonlőtte, a hatóságok azonban később erről az incidensről is megállapították, hogy nem volt köze a terrorizmushoz.



Néhány nappal korábban a dél-angliai Reading városának egyik parkjában is késeléses támadás történt, amelyben hárman meghaltak, hárman megsérültek.



Azt az incidenst a rendőrség terrorcselekménynek minősítette. A 25 éves gyanúsítottat a helyszínen elfogták, pere november végén kezdődik a londoni központi büntetőbíróságon.