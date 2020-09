Koronavírus

Romániában ismét több mint 1200-zal nőtt a fertőzöttek száma

Romániában ismét több mint 1200-zal nőtt az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és bizonytalanná vált az iskolák szeptember 14-ére tervezett megnyitása.



A stratégiai kommunikációs törzs szombati jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb 1269 embernél mutatták ki a fertőzést, ami valamivel meghaladja az utóbbi két hét átlagát. A pénteki jelentés óta további 38 fertőzött vesztette életét: ez az adat csaknem 15 százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától.



Romániában eddig 3850 áldozatot követelt a járvány és a csaknem 94 ezer regisztrált fertőzött közül 40 ezret nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 7237 beteget kezelnek kórházban, közülük 476 súlyos beteget ápolnak intenzív osztályon.



Az országban bizonytalanságot szült Ludovic Orban kormányfő pénteki nyilatkozata, miszerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. A szeptember 14-ére meghirdetett tanévkezdést nem halasztanák el, de az első két hétben mindenütt online indulna az oktatás, és csak októbertől térnének vissza az osztálytermekbe a tanárok és diákok azokon a településeken, ahol lakosságarányosan nem magas a fertőzöttségi ráta.



A miniszterelnök szerint a fertőzöttek között magas azoknak az aránya, akik nyaralásból tértek vissza, és így megelőzhető lenne, hogy a vakációról visszatérő esetlegesen fertőző tanárok és diákok egyből az iskolai közösséggel is érintkezésbe kerüljenek.



A másik szempont a szeptember 27-ére meghirdetett önkormányzati választások megszervezése. A szavazóhelyiségek többségét ugyanis hagyományosan az iskolákban rendezik be, így az előkészületek és a voksolás utáni fertőtlenítés miatt amúgy is be kellene zárni néhány napra a tanintézményeket.



A miniszterelnök szerint az iskolanyitás elhalasztásáról nem született döntés, egyelőre a szeptember 14-i nyitás forgatókönyvére készül mindenki, ha pedig változik valami, azt idejében közzéteszik.



Az ellenzéki szociáldemokrata párt (PSD) úgy értékelte, hogy a jobboldali kormányfő számára fontosabbak a választások, mint az iskolák, ezért kilátásba helyezte, hogy a parlament a választásokat is elhalasztja, ha a kormány az iskolanyitás halasztásáról döntene.