Koronavírus

Rekordmagas a napi új fertőzöttek száma Csehországban

Rekordmagas szintet ért el a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Csehországban.



Az egészségügyi minisztérium szombat reggeli kimutatása szerint előző nap 798 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami 118-al több az eddigi legmagasabb, előző napi esetszámnál. Csütörtökön 680-an kapták el a fertőzést.



A napi esetek száma szeptember elseje óta emelkedik, gyorsabban, mint tavasszal. Az utóbbi napokban a közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma - állapította meg a cseh hírügynökség.



Március elseje óta, amikor az első fertőzést kimutatták, több mint 27 ezer ember kapta el a fertőzést Csehországban. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben 429-en haltak meg, míg több mint 19 ezren meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma mintegy 7800.



Kórházi kezelésre jelenleg 190 személy szorul, a betegek nem egészen három százaléka. Aggasztó, hogy növekszik a súlyos esetek száma. A szaktárca szerint a kórházban kezeltek közül 44 betegnek intenzív kezelésre, lélegeztetőgépre van szüksége.



Keddtől kezdve kötelező a szájmaszk használata az egészségügyi és a szociális intézményekben, a hivatalokban, a tömegközlekedési eszközökön és a választási helyiségekben. Ugyanakkor pozitív teszt esetén a kötelező karantén az eddigi két hétről tíz napra csökkent.



A tiszti orvosi szolgálat csütörtökön bejelentette, hogy Prágában, amely jelenleg a legveszélyesebb lokális fertőzésgóc, jövő szerdától kötelező lesz a szájmaszkhasználat az üzletekben, a hónap közepétől pedig az iskolákban is, a hatodikosoktól kezdve szájmaszkot kell viselniük a tanulóknak az osztálytermekben is. A sajtó szerint a következő napokban további szigorításokra is számítani kell.



Több cseh miniszter és parlamenti képviselő is karanténban van, mert megbetegedett, vagy kapcsolatba került a fertőzöttekkel. A járvány a művészeket és a sportolókat sem kíméli. Pozitív lett a koronavírus tesztje Margita István magyar származású, nemzetközi hírű cseh operaénekesnek és feleségének Hana Zagorovának, aki a cseh könnyűzene egyik legendája. A 73 éves énekesnőt magas lázzal egy prágai kórházban kezelik - mondta Margita pénteken a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevíziónak.