Oroszország

Navalnij - NATO: Oroszországnak súlyos kérdésekre kell választ adnia az üggyel összefüggésben

A NATO minden szövetséges országa elítéli Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus ellen elkövetett gyilkossági kísérletet, amely nem pusztán egy személy elleni támadást jelent, hanem az alapvető demokratikus értékek elleni támadásnak számít - jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben, az Észak-atlanti Tanács rendkívüli ülését követően pénteken.



Jens Stoltenberg online tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, a vegyi fegyvernek számító novicsok típusú idegméreggel végrehajtott gyilkossági kísérlet a nemzetközi jog súlyos megsértésének számít, ami nemzetközi választ követel.



A vegyi fegyverek használata minden körülmények között elítélendő, az emberéletek tiszteletben tartásának teljes hiányát, valamint a nemzetközi egyezmények és normák elfogadhatatlan megszegését jelenti. A gyilkossági kísérletet elkövetőit el kell számoltatni - emelte ki a főtitkár.



Tájékoztatása szerint a NATO-tagállamok egyetértenek abban, hogy Oroszországnak súlyos kérdésekre kell választ adnia az üggyel összefüggésben. Mindeközben nemzetközi szervezetekkel köteles együttműködni a gyilkossági kísérlet teljeskörű és pártatlan kivizsgálása, valamint a vegyi fegyverek, köztük a hágai központú Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) tiltólistáján szereplő idegméreg használata tilalmának betartása érdekében.



A NATO és tagállamai szoros figyelemmel kísérik az ügy alakulását, és megvitatják annak következményeit - tette hozzá Stoltenberg.



A német szövetségi kormány szerdán adta hírül, hogy Alekszej Navalnij szervezetében a harci idegmérgek csoportjába tartozó anyagot mutattak ki a német klinikai vizsgálatok folyamán.



A Vlagyimir Putyin orosz elnök legfőbb bírálójaként is ismert politikus augusztus 20-án egy Moszkvába tartó repülőn lett rosszul A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, Navalnijt az ottani kórházba szállították. Az orosz orvosok tagadták, hogy Navalnijt megmérgezték volna. A kómában lévő politikust augusztus 22-én Berlinbe szállították, és megkezdték klinikai kezelését. Orvosai szerdán azt állapították meg, hogy minden kétséget kizáróan idegmérget juttattak a szervezetébe. A hírek szerint Navalnij tünetei enyhültek, és nincs életveszélyben, de állapota továbbra is súlyos, és nem tudják kizárni, hogy maradandó sérülést szenved.



Moszkva csütörtökön elutasította azt a vádat, hogy az orosz állam áll az ellenzéki politikus megmérgezése mögött, és az orosz hatóságok azt is vitatják, hogy bűncselekmény történt.