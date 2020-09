Erőszak

Vádat emeltek tizenegy fiatal ellen az Eilatban csoportosan elkövetett nemi erőszak miatt

2020.09.03 MTI

Az augusztus közepén elkövetett bűncselekmény közfelháborodást váltott ki Izraelben, a múlt héten ezrek tüntettek a csoportosan elkövetett nemi erőszak ellen.

Az izraeli ügyészség vádat emelt tizenegy fiatal ellen, aki egy eilati szállodában megerőszakolt egy erősen ittas, 16 éves lányt - jelentette a 12-es izraeli kereskedelmi tévé híradója szerda este.



A vádlottak közül hárman felnőttek, nyolcan kiskorúak, 18 év alattiak.



A vádirat szerint két büntetett előéletű, huszonéves fiatal férfi élt vissza elsőként azzal, hogy a fiatal lány ittas volt, majd egy 17 éves ikerpár követett el erőszakot a magatehetetlen tizenévesen, utána a többiek is erőszakoskodtak vele. Videófelvételt is készítettek a bűntényről. Az első férfi azzal csalta egy szobába a szálloda medencéjében korábban megismert lányt, hogy képzett elsősegélynyújtó, és segít neki a részegség leküzdésében.



A négy fővádlott nemi erőszakért áll bíróság elé, a többiek bántalmazásért, erőszakos bűncselekményért, bűncsoportban való részvételért és bűncselekmény megakadályozásának elmulasztásáért.



Az áldozat személyazonosságának védelme érdekében nem hozták nyilvánosságra maradéktalanul a vádiratot.



A továbbiakban várhatóan újabb vádemelések is lesznek, az eddigi nyomozás szerint ugyanis legkevesebb 16-an érintettek az egész Izraelt megrázó bűntényben.